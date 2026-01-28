„Can This Love Be Translated?“ an Spitze der Netflix-Charts

ⓒ NETFLIX

Die koreanische Serie „Can This Love Be Translated?“ ist in dritten Januarwoche die meistgesehene nicht-englischsprachige Serie auf Netflix gewesen.





Laut den von der offiziellen Website von Netflix, Tudum, ermittelten Top-Ten-Listen verzeichnete die romantische Komödie im Zeitraum vom 19. bis 25. Januar neun Millionen Views (Teilung der Zuschauerstunden durch die Gesamtlänge). Damit gelangte die Serie an die Spitze der Rangliste der nicht-englischsprachigen Shows.





„Can This Love Be Translated?“ führte in 15 Ländern, darunter Bolivien und Südkorea, die Tabelle an. In insgesamt 60 Ländern landete die Serie unter den ersten zehn Plätzen.





Die Serie wurde am 16. Januar veröffentlicht und handelt von der Beziehung zwischen dem mehrsprachigen Dolmetscher Ju Ho-jin (gespielt von Kim Sun-ho) und der weltbekannten Schauspielerin Cha Mu-hee (gespielt von Go Youn-jung).





In der ersten Veröffentlichungswoche war die Serie auf Platz zwei in die Top-Ten-Liste der nicht-englischsprachigen Shows eingestiegen, ehe sie in der zweiten Woche an die Spitze vorrückte.