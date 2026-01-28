„The Journey to Gyeongju“ zum Koreanischen Filmfest von Florenz eingeladen

ⓒ LOTTE Entertainment

„The Journey to Gyeongju“ ist zum 24. Koreanischen Filmfest von Florenz offiziell eingeladen worden.





Der Filmverleih Lotte Entertainment gab am 28. Januar bekannt, dass der Film in die Sektion „Korean Horizon“ beim Filmfestival eingeladen worden sei, das vom 19. bis 28. März stattfinden werde.





Es handelt sich um eine Wettbewerbssektion, die Produktionen vorstellt, die neue Horizonte im koreanischen Kino aufzeigen.





Chang Eun-young, Vizepräsidentin des Filmfests, begründete die Auswahl damit, dass der Film mit dem Schema der Rachefilme breche und die Trauer und Wut über den Verlust einer geliebten Person mit scharfem Humor ausdrücke. Dadurch hinterlasse der Film einen tiefen und bleibenden Eindruck beim Publikum.





„The Journey to Gyeongju“ handelt von einer Mutter und ihren drei Töchtern, die für einen Rachezug nach Gyeongju reisen, nachdem die jüngste Tochter Gyeongju auf einem Schulausflug ermordet wurde. Der Streifen von Regisseurin Kim Mi-jo war letztes Jahr zum 45. Internationalen Filmfestival Hawaii eingeladen worden.