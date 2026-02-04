Stadt Seoul bereitet sich auf BTS-Konzert vor

ⓒ Big Hit Music

Die Stadt Seoul bereitet sich auf das Comeback-Konzert der Gruppe BTS vor.

Am Mittwoch (4. Februar) wurden eine Reihe von Maßnahmen vorgestellt. Dazu zählt unter anderem das Crowd Control, die aktive Steuerung und Überwachung von Menschenmengen.

Bei einer Sitzung unter Leitung von Bürgermeister Oh Se-hoon wurde darüber diskutiert, wie das Konzert auf dem Gwanghwamun-Platz in der Stadtmitte am 21. März sicher über die Bühne gebracht werden kann.

Auf dem Platz und in seiner näheren Umgebung werden mehrere zehntausend Fans erwartet. Die Stadt will den Bereich in mehrere Sektoren einteilen und für ausreichend Sicherheitspersonal sorgen. Auch ein Lagezentrum wird eingerichtet, wo die Menschenmengen unter Zuhilfenahme neuester Technik laufend überwacht werden.

Die Stadt will außerdem Preiswucher vorbeugen. Zusammen mit den Bezirksämtern soll darauf geachtet werden, dass ausländische Touristen nicht zu viel für Unterkünfte zahlen. Undercover-Kontrolleure sollen auf traditionellen Märkten und an anderen bei Touristen beliebten Orten darauf achten, dass Ausländer keine satten Aufschläge zahlen.