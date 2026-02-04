Zum Menü Zum Inhalt

G-Dragon wird Headliner bei Musikfestival in Dubai

2026-02-04

Unterwegs mit Musik

ⓒ Galaxy Corporation
Der südkoreanische Sänger G-Dragon wird beim "Krazy Super Concert" in Dubai in diesem Monat als Headliner auftreten.
Das gab seine Agentur Galaxy Corp. am Dienstag (3. Februar) bekannt.
Das Konzert findet am 17. Februar im Dubai Media City Amphitheatre statt. Im Rahmen dieses globalen Musikfestivals gab es bereits Konzerte in New York und Los Angeles. Erstmals findet die Veranstaltung nun auch im Nahen Osten statt. Neben G-Dragon werden aus Südkorea auch Kim Jong-kook, Jay Park und Yerin auftreten.
