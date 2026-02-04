ⓒ NETFLIX

Die Liebeskomödie "Can This Love Be Translated?" steht bereits die zweite Woche an der Spitze der Netflix-Charts in der Kategorie der nicht-englischsprachigen Serien.

Das teilte der Streaminganbieter am Mittwoch (4. Februar) mit.

Die 12-teilige Serie verzeichnete demnach in der am 1. Februar endenden Woche 4,3 Millionen Abrufe. Damit liegt sie vor der koreanischen Datingshow "Single's Inferno: Season 5" mit 3,9 Millionen Abrufen.

In der romantischen Komödie mit Kim Seon-ho und Go Youn-jung in den Hauptrollen geht es um die Romanze zwischen der Schauspielerin Cha Mu-hee (Go), die über Nacht zum Star wird und Ju Ho-jin (Kim), einem Dolmetscher und Übersetzer, der zwar sechs Sprachen beherrscht, aber mit dem Verstehen von Emotionen so seine Schwierigkeiten hat.

Geschrieben wurde die Serie von Hong Jung-eun und Hong Mi-ran, die auch unter dem Künstlernamen Hong Sisters bekannt sind. Sie zeichneten bereits für Erfolgsserien wie "Master's Sun" (2013), "Hotel del Luna" (2019) und "Alchemy of Souls" (2022-23) verantwortlich.