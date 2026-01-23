Nordkoreanische Bildungsmigration

ⓒ KBS News

In den letzten vier Jahren sind etwa 54.000 südkoreanische Schüler und Schülerinnen aus Grund-, Mittel- und Oberschulen zum Schulbesuch ins Ausland gegangen. Laut dem Koreanischen Institut für Bildungsentwicklung hat die Zahl der südkoreanischen Schulbesuchenden im Ausland im Jahr 2022 die Marke von 11.000 überschritten. Seitdem verlassen jedes Jahr mehr als 10.000 Kinder das Land zu Bildungszwecken. Laut Bildungsministerium besuchten im Jahr 2024 mehr als 120.000 südkoreanische Studierende eine Hochschule im Ausland.





Aber gibt es auch nordkoreanische Schüler, Schülerinnen und Studierende im Ausland? Darüber sprechen wir heute mit Ham Seung-su, dem Direktor des Bildungszentrums an der Myongji-Universität.





Im April 2012, als Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un offiziell seine Herrschaft antrat, waren die Schweizer Medien voller Berichte über ihn. Kim Jong-un besuchte von 1991 bis 2001 zusammen mit seiner jüngeren Schwester Kim Yo-jong Schulen in Bern. Als Kim Jong-un zum Nachfolger bestimmt wurde, war so wenig über ihn bekannt, dass sogar sein Name falsch geschrieben wurde, „Jong-woon”. Die Welt war überrascht von der Entdeckung, dass diese geheimnisvolle Persönlichkeit in der Schweiz zur Schule gegangen war – in einem Land, das für seine hoch entwickelte, direkte Demokratie bekannt ist. Allerdings waren seine Schwester und er nicht die einzigen Bildungsmigranten aus Nordkorea.





Die Welt weiß sehr wohl, wie abgeschottet Nordkorea ist, und daher ist auch allgemein bekannt, dass es für Nordkoreaner äußerst schwierig ist, ins Ausland zu reisen. Selbst Inlandsreisen sind eingeschränkt, und eine Auslandsreise ist für normale Nordkoreaner undenkbar.





Nordkorea hat jedoch auch eigene Auslandsstudenten. Das sind grundsätzlich akademisch herausragende, bemerkenswert intelligente Personen. Im nordkoreanischen System dient ein Auslandsstudium jedoch nicht der persönlichen, sondern der nationalen Weiterentwicklung. Entsprechend werden sie vom Staat ausgewählt, erhalten staatliche Finanzhilfen und müssen Fächer studieren, die der Staat als notwendig ansieht.





Nordkoreanische Studierende gehen also ebenfalls zum Studium ins Ausland, allerdings nicht wegen persönlicher Vorlieben oder Initiativen. Umgekehrt kommen auch Studierende zum Studium nach Nordkorea, typischerweise aus Ländern mit sozialistischem Hintergrund wie China, Russland, ehemalige Ostblock-Länder, die Mongolei und Vietnam. Wohin aber gehen nordkoreanische Studierende normalerweise zum Auslandsstudium?





Es ist schwierig, die genaue Zahl der nordkoreanischen Studenten im Ausland zu ermitteln. Laut UNESCO-Aufzeichnungen aus dem Jahr 2010 belief sich die geschätzte Zahl nordkoreanischer Studenten in verschiedenen Ländern weltweit auf etwa 3.000. Die größte Gruppe mit rund 900 Personen befand sich in China. In Russland wurden 115 Studenten gemeldet, in Indien 168. Interessant ist auch, dass Nordkorea seine Studenten auch in kapitalistische Länder wie die USA, Kanada und nach Westeuropa schickte. Konkret gab es 56 Studenten in den USA, 288 in Kanada, 34 in England und 170 in Frankreich. Australien ist traditionell für seine Beziehungen zu Nordkorea bekannt. Dort befanden sich bemerkenswerterweise sogar 736 Studenten.





Da ein direktes Studium an westlichen Universitäten für diese Studenten in der Regel keine Option war, verfolgten sie häufig die Strategie, zunächst an Universitäten in osteuropäischen Ländern zu studieren und dann kurzfristig als Austauschstudenten in westliche Länder zu gehen.





Es ist allgemein bekannt, dass Nordkorea offiziell keine Studierende direkt in kapitalistische Länder schickt. Es gab jedoch Fälle, in denen eine kleine Anzahl von Nordkoreanern in westlichen Ländern, auch in den USA, studiert hat. Diese Studierende schrieben sich zunächst an Universitäten in sozialistischen Ländern wie Kuba ein und nutzten dann die Austauschprogramme ihrer Hochschulen, um in westliche Länder zu gelangen.





Normalerweise schickt Nordkorea seine Studierenden jedoch meist in sozialistische Länder, zu denen es freundschaftliche Beziehungen gibt. Als Kim Jong-un im September 2023 Wladimir Putin in Russland besuchte, traf er sich mit nordkoreanischen Studierenden, die dort lebten. Dies unterstreicht, wie wichtig die eigenen Studierenden im Ausland für Nordkorea sind.





Die Auslandsstudienprogramme werden von der Arbeiterpartei verwaltet. Die Partei entscheidet, welche Hochschulen besucht und welche Fächer studiert werden.





Die Studienfächer sind eng auf die spezifischen Fachrichtungen und Entwicklungsstrategien abgestimmt, auf die sich die Arbeiterpartei gerade konzentriert, wobei der Schwerpunkt traditionell auf Wissenschaft und Technologie liegt. So schickte beispielsweise Nordkoreas Staatsgründer Kim Il-sung bereits in den 1950er Jahren zahlreiche Studenten in die Sowjetunion und nach Osteuropa. Auch Seo Sang-guk (서상국), bekannt als Nordkoreas wichtigster Kernphysiker, studierte in der Sowjetunion.





In der Sowjetunion sollten die Studenten also Kenntnisse in Nuklearphysik und verwandten Technologien erwerben. Zwischen 2009 und 2015, als Nuklearversuche durchgeführt wurden, hat sich die Zahl der nordkoreanischen Studenten in China etwa verdreifacht, von 354 auf 1.086 Personen. Sie wurden von den nordkoreanischen Behörden angewiesen, praktische Fächer zu studieren, wie beispielsweise über U-Boot-gestützte ballistische Raketen. In jüngerer Zeit wurde der Schwerpunkt auf fortgeschrittene Technologiefächer wie Informatik gelegt, und Berichten zufolge wird ein Auslandsstudium in diesen Bereichen gefördert.





Nordkorea hat Studienprogramme im Ausland aktiv gefördert, um hochqualifizierte Fachkräfte in den Bereichen Wissenschaft und Technologie auszubilden. Seo Sang-guk, bekannt als „Pate der nordkoreanischen Atomforschung” und Dekan der Fakultät für Physik an der Kim-Il-Sung-Universität, studierte ebenfalls in der ehemaligen Sowjetunion. Nach seinem herausragenden Abschluss kehrte Dr. Seo nach Nordkorea zurück und leitete dort die Entwicklung von Atomwaffen und Raketen.





Heutzutage gehen nicht nur Wissenschaftler ins Ausland, sondern auch Fußballspieler. Unter dem Motto, eine „Sportgroßmacht“ zu werden, schickt das Regime von Kim Jong-un vielversprechende junge Fußballtalente für eine staatlich finanzierte Ausbildung zu Fußballakademien in Spanien und Italien. Han Kwang-song (한광성), der als „nordkoreanischer Ronaldo“ bezeichnet wurde, erregte große Aufmerksamkeit, als er in Spanien trainierte, in Italien beim Verein AC Perugia Calcio spielte und schließlich zum renommierten Verein Juventus Turin wechselte.





Auf diese Weise gehen nordkoreanische Studierende mit der vollen Unterstützung der Partei ins Ausland. Welche Personen werden dafür ausgewählt, und wie?





In Nordkorea überwacht die Internationale Abteilung des Zentralkomitees der Arbeiterpartei alle Angelegenheiten im Zusammenhang mit dem Auslandsstudium. Um für das Programm ausgewählt zu werden, muss man zunächst eine Prüfung ablegen. Danach gibt es eine ärztliche Untersuchung, und dann überprüfen die zuständigen Behörden den familiären Hintergrund der Kandidaten. Vor ihrer Abreise absolvieren die ausgewählten Studenten eine intensive, sechsmonatige Grundausbildung in Sprache und Ideologie. Wer die Fremdsprachenprüfung besteht, wird noch einmal ärztlich untersucht, danach erfolgt die endgültige Zulassung.





Wer im Ausland studieren will, muss grundsätzlich über außergewöhnliche Fähigkeiten verfügen. Noch wichtiger als die akademische Leistung ist aber der familiäre Hintergrund. Auch Kinder aus gewöhnlichen Familien mit herausragenden Begabungen haben die Möglichkeit, im Ausland zu studieren. Dennoch kann nur jemand das komplexe und strenge Auswahlverfahren bestehen, der einen günstigen Hintergrund hat, wie etwa keine Verwandten im Ausland. Die meisten Studierenden, die für ein Auslandsstudium ausgewählt werden, sind aber Kinder oder Verwandte hochrangiger Parteifunktionäre. Doch auch trotz guter familiärer Verhältnisse können sie ihr Auslandsstudium nicht in vollen Zügen genießen.





Ihre Freiheit ist keineswegs garantiert. Selbst im Ausland unterliegen diese Studenten einer strengen Überwachung durch das nordkoreanische Regime. Zunächst einmal werden ihre Pässe beschlagnahmt, die dann von der Partei verwaltet werden. Wenn ein Student in einem Fach durchfällt, wird er zwangsweise in sein Heimatland zurückgeschickt. Daher haben sie keine andere Wahl, als der Partei gegenüber äußerst loyal zu sein. Studenten innerhalb derselben Region müssen sich innerhalb von sechs Stunden gegenseitig kontaktieren können. Darüber hinaus müssen sie mindestens einmal pro Woche an einer ideologischen Schulung teilnehmen. In den Ferien kann es unerwartet Vorladungen geben, und wer nicht erscheint, dem droht die sofortige Rückführung. Diese strengen Kontrollen dienen dazu, Überläufer oder Fluchtversuche zu verhindern.





Obwohl sie vor ihrer Abreise eine ideologische Ausbildung erhalten und einen Eid geschworen haben, „Güte mit Loyalität zu vergelten“, leben nordkoreanische Studierende im Ausland unter strenger Überwachung durch die eigenen Behörden. Dennoch gab es Überläufer und Fluchtversuche nordkoreanischer Studierender im Ausland. In den 1950er Jahren kam es in Moskau zu einer Massenflucht von Studierenden, verbunden mit Kritik am Personenkult um Kim Il-sung. In den 1980er Jahren, als die sozialistischen Regimes in Osteuropa zusammenbrachen, entschieden sich einige nordkoreanische Studierende für die Flucht nach Südkorea.





Als Maßnahme gegen die Fluchtversuche ruft Nordkorea seine Studierenden regelmäßig zur ideologischen Erziehung zusammen. Im Jahr 2024 nahm Nordkorea die ideologische Erziehung für Studierende im Ausland wieder auf, was wegen der Corona-Pandemie fünf Jahre lang ausgesetzt worden war. Dies zeigt, dass Nordkorea seine Studierenden im Ausland weiterhin gründlich kontrolliert.





Während dieses Ausmaß an Überwachung für Südkoreaner wie eine Menschenrechtsverletzung erscheint, gibt es Gründe, warum nordkoreanische Studierende solche Bedingungen ertragen.





Sobald sie in Nordkorea einen bestimmten Überprüfungsprozess durchlaufen haben, ist ihnen eine Karriere in der Elite sicher. Nach ihrer Rückkehr werden diese Studenten Professoren an der Kim-Il-Sung-Universität, Forscher an der Staatlichen Akademie der Wissenschaften oder hochrangige Beamte. Dann gehören sie zur Führungsriege der nordkoreanischen Gesellschaft. Deshalb fügen sie sich solchen Bedingungen während ihres Auslandsstudiums.





Beispielsweise soll der Leiter der nordkoreanischen Weltraumforschungsbehörde ein ehemaliger Auslandsstudent sein, der einst in einem indischen Weltraumzentrum gearbeitet hat. Und Außenministerin Choe Son-hui (최선희) studierte u.a. in China und Österreich. Sie kann ausgezeichnet Englisch und arbeitete als Dolmetscherin für das Außenministerium und für den ehemaligen US-Präsidenten Bill Clinton. Auf diese Weise machen sich Auslandsstudenten bemerkbar und tragen zur Erhaltung und Entwicklung der nordkoreanischen Gesellschaft bei.





Nordkorea ist in hohem Maße auf diese Studierenden im Ausland angewiesen, um wichtige Positionen zu besetzen. Außenministerin Choe Son-hui, die oft als das internationale Gesicht Nordkoreas bezeichnet wird, ist ein Paradebeispiel dafür. Choe ist derzeit die prominenteste Persönlichkeit in der nordkoreanischen Diplomatie. Nach ihrem Abschluss an der Pyongyang University of Foreign Studies studierte sie in China, Österreich und Malta. Nach ihrer Rückkehr baute sie eine Karriere als Dolmetscherin im Außenministerium auf. Im Jahr 2022 wurde sie zur nordkoreanischen Außenministerin ernannt, als erste Frau in dieser Position.





Während normale Nordkoreaner keine Freiheit für internationale Reisen besitzen, hat Nordkorea außergewöhnlich begabte Studierende ins Ausland geschickt. Wird Nordkorea dieses System der Auslandsstudien auch in Zukunft aktiv nutzen?





Da Kim Jong-un selbst im Ausland eine schulische Ausbildung bekommen hat, wird davon ausgegangen, dass er die Möglichkeiten für ein Auslandsstudium ausweiten wird. Angesichts seines Aufenthalts in der Schweiz vermuten einige Beobachter, dass er der Meinung sei, dass europäische Systeme und Kultur für die Entwicklung Nordkoreas aktiv übernommen werden sollten.





Doch es gibt weitere Probleme. Da nordkoreanische Studenten im Ausland in der Regel Zugang zum Internet haben, führt die Konfrontation mit der Realität Nordkoreas über das Internet oft zu erheblichen emotionalen Turbulenzen. Außerdem gehören die jüngsten Auslandsstudenten zur „Jangmadang-Generation”. Sie kennen private Märkte seit ihrer Geburt und sind kontinuierlich mit fremden Kulturen in Berührung gekommen. Tatsächlich befürchten die Behörden, dass diese Jangmadang-Generation während ihres Auslandsstudiums eine Gefahr für das Regime darstellen könnte. Es ist zu erwarten, dass Nordkorea zwar das Auslandsstudium fördert, gleichzeitig aber die Auswahlkriterien verschärft und strengere Kontrollen durchführt.





Kim Jong-un war als Schüler in der Schweiz. Seine Auslandserfahrungen spiegeln sich in seiner Regierungsführung wider, beispielsweise im Bau des Masikryong-Skiresorts, das den Schweizer Skiresorts nachempfunden ist. Daher ist er sich des Nutzens eines Auslandsaufenthalts sehr bewusst.





Allerdings sind Studierende im Ausland diejenigen Nordkoreaner, die der Außenwelt am nächsten stehen. Selbst wenn die Partei von Anfang bis Ende die Kontrolle behält, gibt es Grenzen. Das Studium im Ausland ist für Nordkorea ein zweischneidiges Schwert. Es bleibt abzuwarten, ob das Regime die Zahl der Studierenden im Interesse der Globalisierung erhöhen oder im Interesse der Regimestabilität reduzieren wird.