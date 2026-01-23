Die Pflaumenblüte und der Daegeum-Spieler Jo Chang-hoon

Gelehrte im alten Korea bezeichneten die Pflaumenblüte, die Orchidee, die Chrysantheme und den Bambus oft also „Sagunja사군자“, also als die vier Pflanzen der adligen Herren. Jede Pflanze hatte eine eigene Bedeutung. Die Pflaumenblüte stand mit ihrem zarten Duft und der Winterblüte für die Integrität und Geduld der konfuzianischen Gelehrten. Die Orchidee, die oft tief in den Bergen wuchs, stand für die Großzügigkeit der Gelehrten, die trotz ihrer Armut anderen halfen. Die Chrysanthemen, die selbst bei kaltem Wetter blühen, standen für den Edelmut der konfuzianischen Einsiedler, und der immergrüne Bambus für die unbeugsame Treue der konfuzianischen Philosophen. Diese vier Pflanzen repräsentierten die Werte, nach denen die konfuzianischen Gelehrten im alten Korea strebten: Beständigkeit, Integrität und Edelmut.





Diese Woche stellen wir Ihnen den Daegeum-Spieler Jo Chang-hoon조창훈 vor. Er gehörte zur ersten Abschlussklasse der Nationalen Mittel- und Oberschule für traditionelle Musik. In den 1950ern, direkt nach dem Ende des Koreakrieges, war Korea eines der ärmsten Länder der Welt. Für die Menschen ging es ums Überleben, und das ließ wenig Raum für Musik oder andere kulturelle Angelegenheiten. Es stellte sich daher als äußerst schwierig dar, die höfische Musik Koreas zu bewahren. Selbst in guten Zeiten war das nichts, was die große Breite der Bevölkerung interessierte. Aber dennoch handelte es sich um ein wichtiges Kulturgut, das es zu bewahren galt. Denn wenn die höfische Musik erst einmal in Vergessenheit geraten wäre, wäre sie für immer verloren gewesen. Die koreanische Regierung kam daher auf die Idee, angegliedert an das National Gugak Center eine Schule zu gründen, die junge traditionelle Musiker ausbildet, um das Erbe der höfischen Musik fortzuführen. Die Schule war kostenlos und bot Stipendien an. Das zog bedürftige Schülerinnen und Schüler an, die sich andere Schulen nicht leisten konnten. Jo Chang-hoon war einer von ihnen.

Ursprünglich schrieb er sich nur an der Schule ein, um überhaupt weiter zur Schule gehen zu können. Doch dann gab ihm die Musik neue Hoffnung. Jo wollte sich die Anerkennung seiner Lehrer erarbeiten und übte von 4 Uhr morgens bis neun Uhr abends in der Schule. Seine harte Arbeit zahlte sich aus. Nach dem Abschluss trat er ins National Gugak Center ein und unterrichte sogar den damaligen Präsidenten Park Chung-hee박정희 im Spiel auf der Flöte Danso.

Jo Chang-hoon wurde später Gründer und erster Dirigent des Städtischen traditionellen Orchesters von Busan und anschließend Direktor des Städtischen Zentrums für traditionelle Musik in Gwangju. Seine Spezialität war die höfische Musik auf der Flöte Daegeum. Auf viele Menschen wirkt diese Musik sehr monoton, aber sie versetzt einen in eine reflektive und ruhige Stimmung.





Die Haegeum해금 ist ein zweisaitiges Instrument, bei dem ein Bogen zwischen den beiden Saiten hin- und her gestrichen wird. Sie geht auf ein Instrument von Nomaden in Nordasien zurück und gelangte vor sehr langer Zeit nach Korea. In einem Lied aus der Goryeo-Ära mit dem Titel „Cheongsanbyeolgok청산별곡“ wird sie bereits erwähnt. Das Instrument hat auch mit nur zwei Saiten ein breiteres Klangspektrum als die Gayageum oder die Geomungo und ist sehr vielseitig.





Das erste Sanjo für die Haegeum wurde vermutlich in den 1920ern geschaffen. Diese Solostücke gelten als improvisiert, folgen aber einer bestimmten rhythmischen Progression. Das Haegeum Sanjo, das wir heute vorstellen, geht auf Ji Yeong-hui지영희 zurück und basiert auf der Sinawi시나위-Musik aus der Region Gyeonggi. Sinawi ist ebenfalls eine improvisierte Musik, wird aber von einem Ensemble gespielt. Das Stück ist daher recht fröhlich und rhythmisch.





