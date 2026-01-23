Alina Bohn, Preisträgerin des Nachwuchspreises für die Übersetzung koreanischer Literatur

In der heutigen Sendung sprechen wir mit Alina Bohn, Literaturübersetzerin und Preisträgerin des Nachwuchspreises für die Übersetzung koreanischer Literatur. Im Gespräch geht es um ihren Weg zur Literaturübersetzung, ihre Erfahrungen mit der koreanischen Sprache und die Herausforderungen beim Übertragen literarischer Texte ins Deutsche.





Außerdem spricht sie darüber, was die Auszeichnung für sie bedeutet, wie sie den Austausch zwischen koreanischer und deutschsprachiger Literatur erlebt und welche Projekte sie als Nächstes plant.