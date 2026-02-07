UNIS beginnt erste Amerika-Tour

ⓒ F&F Entertainment

Die achtköpfige Girlgroup UNIS hat erstmals seit ihrem Debüt eine Amerika-Konzerttournee begonnen. Am 30. Januar standen sie in Philadelphia auf der Bühne und haben so ihre dortigen Fans getroffen.

Los ging es mit den Liedern „SWICY“ und „DDANG!“. Sie hatten sich bestens auf ihr Konzert vorbereitet, die Lieder „Moshi Moshi“ und „mawah“ haben sie auf Englisch gesungen. Auch die Performance zum Lied „Good Feeling“ wurde erstmals in Philadelphia gezeigt. Die Fans waren selbstverständlich begeistert.

Die Sängerinnen meinten, dass sie sich sehr auf die Tour gefreut hätten. Sie seien besonders glücklich und dankbar, dass die Besucher bei dem Konzert so viel Spaß haben. Sie wollten sich anstrengen, damit die Fans unvergessliche Momente erleben können.

UNIS waren bislang mehr in Asien tätig. Sie hatten bereits in verschiedenen asiatischen Städten erfolgreich Konzerte gegeben und es ist das erste Mal, dass sie Amerika besuchen, wo sie gleich 14 Orte ansteuern.