ATEEZ veranstalten Solokonzert in Jakarta

ATEEZ haben im Rahmen ihrer Welttournee erfolgreich einen Auftritt in Jakarta absolviert. Die Jungs standen dort am 31. Januar auf der Bühne. Gleich zum Auftakt sangen sie ihre Hitsongs wie „BOUNCY“, „Guerrilla“, „WORK“, „Ice On My Teeth“ und weitere. Auch Sololieder wurden vorgetragen. Den größten Jubel gab es, als alle acht Mitglieder synchrone Tanzbewegungen zeigten. Man kann daran noch einmal erkennen, dass der Beiname „World Class Performer“ zutreffend war.

Das Konzert dauerte etwa drei Stunden und Langeweile kam bei den Fans zu keinem Zeitpunkt auf. Als die Sänger etwas auf Indonesisch sagten, brachen einige Fans gleich in Tränen aus, weil sie einfach so gerührt waren. Nach dem Auftritt in Jakarta geht es dann am 22. Februar nach Singapur. Anschließend besuchen sie noch Australien.