LE SSERAFIMs “Perfect Night” höchst beliebt

ⓒ SOURCE MUSIC

Das Lied “Perfect Night” der Girlgroup LE SSERAFIM wurde bei Spotify über 500 Millionen Mal gehört. Allein im letzten Jahr erreichte das Lied 100 Millionen Streams. „Perfect Night“ ist die erste englische Digital-Single und wurde 2023 veröffentlicht. Es gibt 16 Songs von LE SSERAFIM, die bei Spotify mehr als 100 Millionen Abrufe erzielt haben. Am beliebtesten ist darunter „Antifragile“ mit 600 Millionen Streams, gefolgt von „Perfect Night“ mit 500 Millionen, und gleich danach „Crazy“ mit 400 Millionen Streams.

Am 31. Januar haben die Sängerinnen in Seoul ein Zusatzkonzert zu ihrer ersten Welttournee gegeben. Als der Vorverkauf zu diesem Auftritt begann, waren alle Plätze in Windeseile verkauft. Daher wurde ein weiteres Zusatzkonzert angesetzt, das am 1. Februar veranstaltet wurde.

Die Sängerinnen sagten, dass sie ihren Fans sehr dankbar seien. In jeder Stadt wurden sie von den Besuchern lautstark bejubelt. Das habe ihnen viel Kraft gegeben, ihre Auftritte reibungslos durchzuführen.