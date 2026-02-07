Zum Menü Zum Inhalt

Kiii Kiii erhalten Preis bei Nylon’s Next 2026 Awards von Japan

2026-02-07

ⓒ STARSHIP Entertainment
Die koreanische Girlgroup Kiii Kiii hat im Nachbarland Japan einen Preis erhalten. Am 28. Januar fanden in Tokio die Nylon’s Next 2026 Awards statt und sie wurden in der Kategorie K-Pop Girlgroup ausgezeichnet.
Nylon ist ein US-amerikanisches Fashion und Kultur-Magazin. Nylon Japan verleiht jedes Jahr in verschiedenen Kategorien wie Fashion, Musik und Schauspielerei Preise an Künstler, die man im Blick behalten sollte. In diesem Jahr erhielten somit in verschiedenen Kategorien Stars einen Preis, die voraussichtlich im noch jungen Jahr 2026 erfolgreich sein werden.
Kiii Kiii sagten, dass es für sie eine große Ehre sei, bei einer so renommierten Preisverleihung geehrt worden zu sein. Sie wollten sich noch mehr anstrengen und einfach gute Musik machen.
Kiii Kiii haben am 26. Januar ihr zweites Minialbum herausgegeben und sind derzeit mit dem Lied „404 (New Era)“ aktiv.
