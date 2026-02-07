Grammy für K-Pop-Song “Golden”

ⓒ NETFLIX

Der K-Pop-Song „Golden“ hat bei den Grammy Awards einen Preis erhalten. Die Preisverleihung fand am 1. Februar in Los Angeles statt und dort wurde auch der Preisträger in der Kategorie „Best Song Written For Visual Media“ bekannt gegeben.

Dieser Preis geht an die Komponisten des Songs „Golden“, konkret also an EJAE, die das Lied komponiert und gesungen hat, an Teddy, IDO und 24, die an der Komposition mitgewirkt haben. Es ist das erste Mal, dass K-Pop-Komponisten oder Produzenten bei den Grammys mit einem Preis bedacht wurden.

Der Produzent 24 kommentierte, dass er besonders seinem Lehrer und Freund Teddy, der auch als K-Pop-Pionier bezeichnet wird, dankbar sei. Es sei schade, dass er nicht vor Ort sein könne.

Die Netflix-Animation K-Pop Demon Hunters ist weltweit beliebt und zusammen mit dem Film wurde auch das Lied „Golden“ sehr populär. Es kam im August letzten Jahres auf den Spitzenplatz von Billboard Hot 100. Nun muss abgewartet werden, ob noch weitere Preise hinzukommen.