„Washington Post“ sieht Girlgroup Katseye unter einflussreichen Persönlichkeiten 2026

Die US-Tageszeitung „The Washington Post“ hat die internationale Girlgroup Katseye auf ihre Liste der 50 Persönlichkeiten gesetzt, die im Jahr 2026 die Gesellschaft formen.

Die Grammy-nominierten Sängerinnen würden aus dem K-Pop-Muster ausbrechen und global erfolgreich sein, schrieb die Zeitung am Montag.

Die Gruppe wurde gemeinsam vom südkoreanischen Unterhaltungsunternehmen Hybe und der US-amerikanischen Plattenfirma Geffen Records ins Leben gerufen.

Mit Mitgliedern von drei Kontinenten sei Katseye eine internationale Version einer Gruppe im Bereich des K-Pop, der in den vergangenen Jahren durch BTS, Blackpink, Twice, NewJeans und andere immer populärer geworden sei.

Die Sängerinnen würden sich aber von K-Pop-Klischees lösen und auf Individualität und Authentizität Wert legen, hieß es weiter.

Hybe hatte für die Zusammenstellung von Katseye ein groß angelegtes Casting veranstaltet. Die sechsköpfige Gruppe debütierte im Juni 2024 in den USA. Mit Titeln wie "Gnarly" und "Gabriela" schaffte sie den Sprung in die US-amerikanischen Charts Billboard Hot 100 und zog international schnell Aufmerksamkeit auf sich.