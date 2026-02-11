15.000 Zuschauer bei Comeback-Show von BTS erwartet

ⓒ Big Hit Music

Zur Comeback-Show der K-Pop-Gruppe BTS werden rund 15.000 Zuschauer erwartet.

Das verlautete am Dienstag aus Branchenkreisen. Demnach würde das Unterhaltungsunternehmen Hybe, das hinter BTS steht, mit der Stadt Seoul Pläne für 15.000 Sitz- und Stehplätze erörtern. Das Konzert "BTS The Comeback Live: Arirang" wird am 21. März im Zentrum Seouls auf dem Gwanghwamun-Platz stattfinden.

Die sieben Mitglieder wollen zum Konzertbeginn aus dem Gyeongbok-Palast heraustreten und durch das Gwanghwamun-Tor gehen. Anschließend geht es weiter über die traditionelle Bühne Woldae vor dem Tor in Richtung einer eigens für das Konzert aufgebauten Bühne auf der Nordseite des Platzes.

Seit Dienstag können sich Interessierte, die das neue Album vorbestellt haben, auf der Fan-Plattform Weverse für einen der 2.000 Stehplätze bewerben. Sitzplätze werden ab dem 23. Februar vergeben.

Hybe will außerdem am Seoul Plaza vor dem Rathaus das Konzert auf einer Leinwand zeigen. Bis zu 230.000 Menschen werden im Innenstadtbereich erwartet, daher wird bereits an Sicherheitskonzepten gearbeitet. Das Konzert wird zudem auf Netflix live in über 190 Ländern übertragen.