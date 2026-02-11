ⓒ SHOWBOX

Das Historiendrama "The King's Warden" ist gleich in der ersten Woche auf Platz eins der koreanischen Kinocharts gekommen.

Mehr als 760.000 Menschen sahen sich den Film von Freitag bis Sonntag an, wie der Koreanische Filmrat am Montag bekannt gab. Insgesamt sind es bereits über eine Million Zuschauer.

Der Film von Regisseur Jang Hang-jun greift eine wahre Begebenheit auf, die um fiktionale Elemente erweitert wurde. Im Mittelpunkt der Handlung steht die ungewöhnliche Freundschaft zwischen dem Dorfvorsteher Eom Heung-do (Yoo Hai-jin) und dem jungen abgesetzten König Danjong (Park Ji-hoon), der ins Exil in das Dorf geschickt wurde.