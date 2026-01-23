Spekulationen über Kim Ju-ae als voraussichtliche Nachfolgerin Kim Jong-uns

ⓒ KBS News

Einer der berühmtesten Teenager derzeit in ganz Korea ist wohl Kim Ju-ae, die Tochter des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong-un. Kim Ju-ae wurde Berichten zufolge 2013 geboren und ist etwa 13 Jahre alt. In letzter Zeit steht Kims Tochter bei wichtigen nordkoreanischen Veranstaltungen prominent neben ihrem Vater und zieht damit die Aufmerksamkeit auf sich. Sie gilt weithin als aussichtsreiche Kandidatin für seine Nachfolge. Könnte dieses kaum dreizehnjährige Mädchen wirklich die nächste Machthaberin in Nordkorea werden?





Heute untersuchen wir die Spekulationen über Kim Ju-ae als Nachfolgerin Kim Jong-uns mit Oh Gyeong-seob, leitendem Forscher am Koreanischen Institut für Nationale Vereinigung (Korea Institute for National Unification).





In letzter Zeit gibt es eine Person, die den nordkoreanischen Anführer Kim Jong-un überallhin begleitet: Seine Tochter Kim Ju-ae. Am 27. Januar führte Nordkorea einen Testabschuss eines verbesserten, großkalibrigen Mehrfachraketenwerfers durch. Kim Jong-un beobachtete den Abschuss, seine Tochter Ju-ae saß auf einem Stuhl daneben.





Zu diesem Zeitpunkt ist es keine Übertreibung zu sagen, dass seine Tochter überall dort anwesend ist, wo auch Nordkoreas Machthaber ist. Vielleicht wird deshalb in den nordkoreanischen Medien aktiv eine Nachfolgetheorie propagiert. Im März letzten Jahres enthielt ein politisches Lehrbuch für Funktionäre der Arbeiterpartei Passagen darüber, dass ein Nachfolger die „Ideologie des Führers“ erbe. Auch die öffentliche Zeitung Rodong Sinmun betonte den Aspekt, dass die „revolutionäre Leistung“ fortzuführen sei.





Die Fotos, die die Koreanische Zentrale Nachrichtenagentur (KCNA) am 2. Januar veröffentlichte, haben in diesem Zusammenhang eine wichtige Bedeutung.





An jedem Neujahrstag hat Kim Jong-un traditionell im Kumsusan-Palast der Sonne seine Aufwartung gemacht, begleitet von wichtigen Spitzenbeamten der Arbeiterpartei, der Regierung und des Militärs. In diesem Jahr brachte er zur Zeremonie jedoch seine Tochter Kim Ju-ae mit, was ein Zeichen für die Stärkung ihres Status als Nachfolgerin ist. Die Position von Kim Ju-ae inmitten der ersten Reihe hat zu vielen Spekulationen geführt, dass sie damit effektiv als Thronfolgerin anerkannt wird.





Der Kumsusan-Palast der Sonne gilt als höchste heilige Stätte der Juche-Ideologie. Er beherbergt die konservierten Leichname der ehemaligen Führer Kim Il-sung und Kim Jong-il und dient als mächtiges Symbol für das revolutionäre Erbe und die durch frühere Generationen vererbte Legitimität.





Nationale wie internationale Medien interpretieren diesen Schritt als Versuch, Kim Ju-aes Autorität als Erbnachfolgerin in der vierten Generation zu stärken.





Der Kumsusan-Palast der Sonne steht für die Legitimität der sogenannten Baektu-Blutlinie Nordkoreas. Kim Ju-aes erstmalige Anwesenheit und prominente Platzierung im Zentrum der Gedenkprozession wird als klares Zeichen gesehen, sie als potenzielle Nachfolgerin hervorzuheben. Jüngste öffentliche Auftritte deuten darauf hin, dass Kim Ju-aes Status deutlich gestiegen ist, was ihre wachsende Bedeutung innerhalb des Regimes unterstreicht.





Kim Ju-ae begleitete ihren Vater im September letzten Jahres bei der Feier zum chinesischen Tag des Sieges. Ihre Anwesenheit – anstelle von First Lady Ri Sol-ju – und ihr Debüt auf der diplomatischen Bühne wurden weithin als formelle Vorstellung ihres Status als Nachfolgerin interpretiert. Im Dezember berichtete die nordkoreanische Presse über Kim Jong-uns Teilnahme an einer Fabrikeröffnung, wobei Ju-ae bemerkenswerterweise vor ihrem Vater herging. Da es traditionell niemandem gestattet ist, vor dem Anführer zu gehen, deutet dies auf eine bewusste und beispiellose Bemühung hin, ihre politische Stellung zu festigen.





Einige Analysten betrachten dies als einen Ausnahmefall, der von der typischen Nachfolgewahl in Nordkorea abweicht.





Die mögliche Nachfolge von Kim Ju-ae stellt eine Abkehr von Nordkoreas traditioneller Formel der Erbfolge dar. Historisch gesehen wählte der Anführer einen Nachfolger aus, dann bestätigte die Partei ihn offiziell, und nach dem Tod des Machthabers ging die Macht auf den Nachfolger über. In diesem Prozess gab es eine Gewissheit über den Nachfolger, sobald die Partei ihn offiziell ernannt hatte, und der Nachfolger bekam Zeit, sich darauf vorzubereiten und seine eigene Macht zu etablieren.





Im Gegensatz dazu verläuft der Prozess bei Kim Ju-ae ganz anders. Anstatt zuerst die institutionelle Auswahl und dann die Imagebildung zu verfolgen, wie es bisher der Fall war, ist zuerst die Imagebildung zu beobachten, bevor es eine formelle institutionelle Bestätigung durch die Partei gibt. Dies stellt einen grundlegend anderen Weg in der Erbnachfolge in Nordkorea dar.





Die Vorgänger von Kim Ju-ae sicherten sich zunächst die formelle institutionelle Unterstützung, festigten dann ihre Autorität und bauten ihr Image als Nachfolger auf. So trat beispielsweise der ehemalige Machthaber Kim Jong-il nach seinem Universitätsabschluss 1964 in die Arbeiterpartei ein. In den 70er Jahren war er als Sekretär für die Parteiorganisation und Propaganda zuständig, bevor er offiziell zum Nachfolger ernannt wurde. Kim Jong-il galt in den 1970er Jahren intern bereits als Nachfolger seines Vaters, wurde aber erst 1980 auf dem Parteitag offiziell zum Nachfolger ernannt. Der derzeitige Machthaber Kim Jong-un durchlief einen ähnlichen Prozess.





Als Nachfolger von Kim Jong-il kamen seine Söhne Kim Jong-un und Kim Jong-chol infrage; Kim Jong-nam war aufgrund verschiedener Vorfälle ausgeschlossen. Im August 2008 erlitt Kim Jong-il einen Schlaganfall und war fortan bettlägerig. Nach seiner Genesung im Januar 2009 bestimmte er Kim Jong-un zu seinem Nachfolger. Zu diesem Zeitpunkt war Kim Jong-il 67 Jahre alt und Kim Jong-un 26.





Nach seiner Ernennung erhielt Kim Jong-un einen Posten in der Nationalen Verteidigungskommission und wurde Berichten zufolge Mitte 2009 zum Leiter des Staatssicherheitsdienstes ernannt. Kim Jong-uns Autorität und Image wurden aktiv aufgebaut, er wurde als „junger General” bezeichnet. Im September 2010 wurde Kim Jong-un auf der Konferenz der Parteivertreter offiziell zum Nachfolger ernannt, zum stellvertretenden Vorsitzenden der Zentralen Militärkommission der Partei gewählt und wurde in das Zentralkomitee der Partei berufen. Außerdem bekam er den Titel „General” der Koreanischen Volksarmee.





Nach dem Tod von Kim Jong-il im Dezember 2011 übernahm Kim Jong-un die Macht und verbrachte die folgenden Jahre damit, seine Autorität zu festigen.





Im Gegensatz dazu hat Kim Ju-ae keine offizielle Position inne, obwohl sie ihre Präsenz in den Bereichen Militär, Wirtschaft und Diplomatie ausgebaut hat. Eine Mitgliedschaft in der Arbeiterpartei ist laut Statuten erst ab einem Alter von 18 Jahren möglich. Da Kim Ju-ae noch zu jung dafür ist, ist es zu früh, um ihre Nachfolge als formalisiert zu betrachten.





Warum bereitet sich Nordkorea dennoch bereits auf die Erbnachfolge in der vierten Generation vor?





Kim Jong-un scheint trotz seines relativ jungen Alters den Prozess seiner eigenen Nachfolge selbst einzuleiten, indem er seine junge Tochter Ju-ae fördert. Diese Strategie scheint darauf abzuzielen, die Nachfolge in der vierten Generation als Tatsache zu etablieren, um so die Loyalität der Elite zu gewinnen und die Position der Nachfolgerin zu festigen. Das braucht Zeit, denn in Nordkorea herrschen starke konfuzianische und feudale Vorstellungen.





Ein weiterer möglicher Grund könnte sein, dass Kim Jong-un sich Sorgen um seine eigene Gesundheit macht. Die frühzeitige Ernennung von Ju-ae zur Nachfolgerin und der Aufbau ihrer Machtbasis würde die Stabilität des Regimes maximieren und die Kontinuität der Macht langfristig sichern.





Als Kim Jong-un die Macht als dritter in der Reihe der Baektu-Blutlinie erbte, stand er aufgrund des plötzlichen Todes seines Vaters und mangelnder Vorbereitung vor großen Herausforderungen.





Wie man weiß, haben Kim Jong-un und seine Frau Ri Sol-ju drei Kinder. Ihr ältester Sohn, der vermutlich um 2010 geboren wurde, gilt in der patriarchalischen Gesellschaft Nordkoreas eigentlich als der bevorzugte Nachfolger. Dieses Muster zu durchbrechen und eine weibliche Führungskraft hervorzubringen erfordert viel Zeit und Vorbereitung, was möglicherweise erklärt, warum Kim Ju-ae bereits jetzt häufig bei offiziellen Anlässen auftritt. Wie effektiv ist diese unkonventionelle Betonung einer potenziellen, weiblichen Nachfolgerin?





Die öffentliche Präsenz von Kim Ju-ae hat vielfältige politische Aspekte. Ihr erster Auftritt beim Start der Interkontinentalrakete Hwasong-17 im November 2022 war ein Hinweis, dass Atomwaffen genauso wie die Baektu-Blutlinie für Nordkorea unverzichtbar sind. Das signalisiert auch, dass die Nachfolgerin ihre Macht auf diesem Atomwaffenarsenal aufbauen wird.





Ju-aes frühe öffentliche Vorstellung festigt auch ihre Autorität in der zutiefst feudalen und patriarchalischen Gesellschaft Nordkoreas und lässt sie nicht nur als weibliche Figur erscheinen, sondern als Verkörperung der Führung, als legitime Erbin der Baektu-Linie und als Symbol der nuklearen Stärke.





Vor diesem Hintergrund ist zu erwarten, dass Kim Ju-ae ihre symbolische Autorität formell institutionalisieren wird, wenn sie volljährig wird, sofern sich Kim Jong-uns Gesundheitszustand nicht wesentlich ändert. Sie wird also wahrscheinlich eine offizielle Position in der Partei erhalten und damit als Nachfolgerin anerkannt werden.





Durch die prominente Darstellung von Kim Ju-ae verweist Nordkorea auf seine militärische Aufrüstung als unverzichtbar für die Sicherheit künftiger Generationen. Gleichzeitig wird die absolute Loyalität gegenüber der Baektu-Blutlinie betont und die Legitimität der erblichen Nachfolge in vierter Generation bekräftigt. Bei der Militärparade zum 75. Jahrestag der Gründung des Regimes im Jahr 2023 kam es zu einem symbolträchtigen Moment, als der Fünf-Sterne-General Pak Jong-chon (박정천) niederkniete und mit der etwa zehnjährigen Kim Ju-ae sprach. Diese Geste symbolisierte militärische Loyalität und die wachsende Autorität von Kim Ju-ae.





Kim Ju-ae hat bereits symbolische Autorität erlangt. Auch wenn sie nicht offiziell die Nachfolgerin ist, hat ihre öffentliche Präsenz erhebliche politische Auswirkungen.





Die zunehmende Bekanntheit von Kim Ju-ae hat das übrige Interesse an der nordkoreanischen Herrscherfamilie völlig in den Hintergrund gedrängt. Indem sie die gesamte Aufmerksamkeit auf sich zieht, haben sich die Spekulationen über Kim Jong-uns Schwester Kim Yo-jong als zweite Person im Staat vollständig zerstreut. Auch das Interesse an Kims Frau Ri Sol-ju ist zurückgegangen, und kaum einer interessiert sich für Kim Jong-uns andere, nicht bekannte Kinder. Somit vermag Kim Ju-ae es bereits, eine unnötige interne Machtverteilung zu verhindern und gleichzeitig die symbolische Bedeutung der vierten Nachfolge der Baektu-Blutlinie zu maximieren.





Derzeit vermitteln die gemeinsamen Auftritte von Kim Jong-un und seiner Tochter das Bild eines Vaters voller väterlicher Zuneigung, was Kims Image als fürsorglicher Landesvater stärkt. Die Leute verstehen unmittelbar, dass die Baektu-Blutlinie für den Ausbau der Nuklearstreitkräfte und einer gesicherten Herrschaftsnachfolge für Nordkorea steht.





Das Auftreten von Kim Ju-ae formalisiert die Erbnachfolge in der vierten Generation und stärkt das Image von Kim Jong-un als fürsorglicher Anführer. Bei der Neujahrsfeier 2025 im Stadion „1. Mai“ in Pjöngjang zeigte sich Kim Jong-un seiner Tochter Ju-ae gegenüber sehr liebevoll. Während der gesamten Veranstaltung lächelten sie sich an und unterhielten sich, was Kim Jong-uns Image als liebevoller Vater und seinem Volk ergebener Anführer betonte.





Auch das öffentliche Interesse in Nordkorea an Ju-aes Weiterentwicklung ist gestiegen. Als sie 2022 zum ersten Mal in der Öffentlichkeit auftrat, reichte sie Kim Jong-un, der etwa 1,70 Meter groß ist, gerade bis zur Schulter. In letzter Zeit wurde beobachtet, dass sie bereits fast so groß wie ihr Vater ist oder ihn sogar überragt. Politisch wird Kim Ju-ae als Symbol einer zukünftigen Generation präsentiert.





Es bleibt die Frage, ob sie sich zu einer Nachfolgerin entwickeln wird, die eine zentralere Rolle einnimmt und sich über die Position ihres Vaters hinaus aktiv für das nordkoreanische Volk einsetzt, oder ob sie eine symbolische Figur bleiben wird, die vor allem die Erbnachfolge in der vierten Generation sichert.





Der entscheidende Faktor bei der Frage, ob Kim Ju-ae die Nachfolgerin im Erbfolge-Sozialismus Nordkoreas wird, ist, ob sie eine offizielle Position in der Partei erhält. Um Kim Ju-ae als Nachfolgerin von Kim Jong-un anzuerkennen, muss ihr ein offizieller Titel oder eine Position innerhalb der Partei und des Militärs verliehen werden. Wenn sie auf dem bevorstehende 9. Parteitag eine solche offizielle Rolle erhält, können wir sie als Nachfolgerin betrachten. Bis dahin ist es ratsam, keine voreiligen Schlüsse über ihren Status zu ziehen, sondern vielmehr auf die politischen Ziele zu achten, die hinter der bewussten öffentlichen Inszenierung von Kim Ju-ae in Nordkorea stehen.





Kim Ju-aes Status lag bisher vor allem im Bereich der politischen Symbolik, doch ihre Position als Thronfolgerin könnte bald gefestigt werden, wenn sie auf dem 9. Parteitag einen offiziellen Titel erhält. Sie ist das einzige öffentlich bekannte Kind des nordkoreanischen Machthabers. Die internationale Gemeinschaft beobachtet aufmerksam, welche Veränderungen ihre Rolle innerhalb des Erbnachfolgesystems und der Machtstruktur Nordkoreas signalisieren könnte.