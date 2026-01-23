Ein Gedicht zum koreanischen Neujahr und der Pansori-Trommler Kim Cheong-man

Zu Beginn der heutigen Ausgabe wollen wir Ihnen ein Gedicht des konfuzianischen Gelehrten Shin Gwang-han신광한 vorstellen, der in der Joseon-Ära lebte. Er wartet darin darauf, dass seine verheiratete Tochter ihn zu Seol, dem Neujahr nach dem Mondkalender, besucht.





Ich habe meine Tochter seit ihrer Heirat drei Jahre nicht gesehen.

In jedem Brief schrieb sie, dass sie vor Sehnsucht nach ihrem Vater weinte.

Das Rouge und das Puder müsste sie inzwischen erhalten haben.

Nun wird sie sich sicher am Neujahrstag im Morgengrauen

in ihrer Festtagskleidung auf den Weg machen.





Laut eines alten koreanischen Sprichwortes sollte eine frisch verheiratete Frau, die bei ihrer Schwiegerfamilie lebte, drei Jahre lang stumm, blind und taub sein, um sich an das Eheleben zu gewöhnen. Der Dichter muss sich also viele Sorgen um seine Tochter gemacht haben, die er drei Jahre lang nicht sehen durfte. Er schickte ihr Dinge, um sich für ihren ersten Besuch zu Hause hübsch zu machen, und erwartete sie voller Sehnsucht. Denn letztlich ist es an Feiertagen doch für viele das größte Glück, ihre Familie wiederzusehen.





Diese Woche möchten wir Ihnen den Pansori-Trommler Kim Cheong-man김청만 vorstellen. Ein koreanisches Sprichwort besagt: „Es gibt Wunderkinder im Gesang, aber nicht beim Trommeln.“ Wer eine gute Stimme und musikalisches Talent hat, kann auch als junges Kind bereits ein Meister im Pansori werden. Man hört immer wieder von fünf- oder sechsjährigen Wunderkindern, die eine ganze Pansori-Oper vortragen können. Doch ein Pansori-Trommler, der dem Sänger oder der Sängerin den Takt vorgibt, kann niemals ein Kind sein. Denn der Trommler muss natürlich den Takt halten, aber nicht nur das. Er muss auch immer viele verschiedene Elemente der Aufführung im Blick haben, damit er weiß, wie er dem Sänger oder der Sängerin Kraft geben oder das Publikum zu Applaus anregen kann. Das ist nur mit viel Erfahrung möglich.





Der derzeit bekannteste Pansori-Trommler ist Kim Cheong-man, der 1946 in Mokpo geboren wurde. Er wurde in eine wohlhabende Familie hineingeboren, aber er spielte lieber die Bauernmusik Nongak농악, als für die Schule zu lernen. Als er 14 war, gründete er mit Freunden eine Jugend-Nongak-Kapelle. Zudem lernte er von dem Ajaeng-Meister Han Il-seop한일섭 das Spiel auf der Ajaeng아쟁 und spielte in den 1980ern als Musiker bei der Nationalen Koreanischen Changgeuk-Kompanie. Der Trommler Kim Dong-jun김동준, der der Haupttrommler für die Kompanie war, trank und feierte viel. Wann immer er deswegen die Proben schwänzte, musste Kim Cheong-man für ihn einspringen. Für Kim Cheong-man war das ein Segen, denn so lernte er alle fünf klassischen Pansori-Opern zu spielen. Schon bald wurde er dann als Trommler bei der Volksmusikkapelle des National Gugak Center angestellt. 2013 wurde er zum Praktizierenden des Pansori-Trommelns ernannt und veröffentlichte unter dem Titel „Die Rhythmen Koreas“ eine Sammlung von Trommelstücken als Buch und DVD. Da es nur sehr wenige Bücher zum traditionellen koreanischen Trommeln gibt, ist dies ein sehr wertvolles Dokument.





Samulnori사물놀이 ist eines der bekanntesten traditionellen Musikgenre Koreas. Es hat allerdings keine besonders lange Geschichte, da es erst 1978 erschaffen wurde. Seine Wurzeln hat Samulnori in der Pungmul풍물- oder Nongak-Musik, die von fahrenden Musikern oder Laien gespielt wird. Es handelt sich dabei um eine Form der Unterhaltung, bei der eine große Gruppe von Menschen im Freien musiziert und tanzt. Samulnori dagegen bezieht sich auf eine Bühnenkunst, bei der nur vier Perkussionsinstrumente gespielt werden: der kleine Gong Kkwaenggwari꽹과리, die Sanduhrtrommel Janggu장구, die Fasstrommel Buk북 und der große Gong Jing징. Samulnori-Musiker sitzen beim Spielen normalerweise auf dem Boden.





Das Samulnori-Konzert „Sinmodeum신모듬“, zu Deutsch „Neue Sammlung“, wurde Ende der 1980er geschrieben, als Samulnori im ganzen Land sehr beliebt war. Der Komponist Park Beom-hoon박범훈 erhielt für das Stück sogar einen nationalen Kompositionspreis. Es besteht aus drei Akten, die insgesamt ca. 45 Minuten dauern. Kim Duk-soo und sein Samulnori-Ensemble haben dieses Stück mit dem Nationalen Traditionellen Orchester von Korea aufgeführt.





Musik: