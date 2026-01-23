Zum Menü Zum Inhalt

Bernhard Seliger, ehemaliger Leiter des Korea-Büros der Hanns-Seidel-Stiftung

#So fern, so nah l 2026-02-13

So fern, so nah

ⓒ Bernhard Seliger
Zu Gast ist diesmal Bernhard Seliger, der viele Jahre als Leiter des Korea-Büros der Hanns-Seidel-Stiftung tätig war. Über mehrere Jahrzehnte hinweg hat er das politische, gesellschaftliche und kulturelle Leben in Korea aus nächster Nähe miterlebt und den deutsch-koreanischen Austausch aktiv mitgestaltet. 

Im Gespräch blickt er auf seine Zeit in Korea zurück, spricht über die Veränderungen, die er beobachtet hat, und teilt seine Perspektive auf die Entwicklung der Beziehungen zwischen Deutschland und Korea. Außerdem erzählt er, wie er heute, nach seiner Rückkehr nach Deutschland, auf Korea schaut und welche Themen ihn weiterhin beschäftigen.
