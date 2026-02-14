Zum Menü Zum Inhalt

Suchen

Korean
Suchen

Deutsch

About KBS Go to KBS
Go Top

ATEEZ kommen mit “Golden Hour: Part. 4“ gleich auf den Spitzenplatz

2026-02-14

Unterwegs mit Musik

ⓒ KQ Entertainment
Die koreanische Gruppe ATEEZ hat am 6. Februar ihr 13. Minialbum „Golden Hour: Part 4” herausgegeben und damit den Spitzenplatz internationaler Charts belegt. In 31 Regionen steht das Werk auf Platz eins von iTunes Top Album Charts, in 78 Regionen ist es unter den Top Ten von Apple Music Top Album Charts.
Das Lied „Adrenaline” im neuen Album kam gleich nach der Herausgabe auf den Spitzenplatz von koreanischen Musikcharts. Auch das Musikvideo zum Lied ist sehr beliebt. Gleich nach der Veröffentlichung kam es auf Platz eins von YouTube Musicvideo Trending Worldwide und YouTube Video Trending Worldwide. 
Am Veröffentlichungstag haben die Jungs von ATEEZ auch ihren ersten Auftritt in der Musiksendung von KBS 2 absolviert. Das Publikum war von den tollen Performances zu „Adrenaline“ und „NASA“ sehr angetan.
Liste

Die Redaktion empfiehlt

Close

Diese Webseite verwendet Cookies und andere Techniken, um die Servicequalität zu verbessern. Die fortgesetzte Nutzung der Webseite gilt als Zustimmung zur Anwendung dieser Techniken und zu den Richtlinien von KBS. Mehr >