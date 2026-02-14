ATEEZ kommen mit “Golden Hour: Part. 4“ gleich auf den Spitzenplatz

ⓒ KQ Entertainment

Die koreanische Gruppe ATEEZ hat am 6. Februar ihr 13. Minialbum „Golden Hour: Part 4” herausgegeben und damit den Spitzenplatz internationaler Charts belegt. In 31 Regionen steht das Werk auf Platz eins von iTunes Top Album Charts, in 78 Regionen ist es unter den Top Ten von Apple Music Top Album Charts.

Das Lied „Adrenaline” im neuen Album kam gleich nach der Herausgabe auf den Spitzenplatz von koreanischen Musikcharts. Auch das Musikvideo zum Lied ist sehr beliebt. Gleich nach der Veröffentlichung kam es auf Platz eins von YouTube Musicvideo Trending Worldwide und YouTube Video Trending Worldwide.

Am Veröffentlichungstag haben die Jungs von ATEEZ auch ihren ersten Auftritt in der Musiksendung von KBS 2 absolviert. Das Publikum war von den tollen Performances zu „Adrenaline“ und „NASA“ sehr angetan.