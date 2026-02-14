KiiiKiii mit neuem Lied beliebt

ⓒ STARSHIP Entertainment

Die Girlgroup KiiiKiii ist mit dem neuen Lied „404 (New Era)“ auf den Spitzenplatz von Musiksendungen gekommen. Es war für die Gruppe das erste Mal, dass sie es in der Musiksendung eines terrestrischen Senders an die Spitze geschafft haben. Die Sängerinnen bedankten sich sehr, besonders bei ihren Fans. Sie hätten sich für das neue Album sehr angestrengt und sie seien sehr glücklich, dass sie damit so erfolgreich sind. Sie wollten weiterhin ihr Bestes geben.

Das Lied beginnt mit tiefen Tönen, aber dann folgt eine fröhliche Melodie und passend dazu zeigen die Mitglieder dynamische Tanzbewegungen. Der eingängige Refrain kommt bei den Fans hervorragend an. In koreanischen Musikcharts rangiert das Lied auf vorderen Plätzen.