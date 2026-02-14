Musikvideo zu “earthquake“ von JISOO ein großer Erfolg

ⓒ BLISSOO

Das Musikvideo zum Lied „earthquake” aus dem ersten Soloalbum von JISOO wurde über 100 Millionen Mal gesehen. Das Lied zählt zum Minialbum „AMORTAGE“, das im Februar letzten Jahres herausgegeben wurde. Nach dem Stand des 7. Februar übersprang nun das Musikvideo zum Lied „earthquake“ die Marke von 100 Millionen Abrufen oder Views.

Das Lied beschreibt die Gefühle einer noch frischen Liebe besonders gut und wurde auf verschiedenen Plattformen viel gehört. Es erreichte daher auch den Spitzenplatz von Billboard World Digital Song Sales und in anderen Billboard-Charts war es ebenfalls hervorragend platziert. In chinesischen Charts, sowie in den iTunes Charts von 45 Regionen hat „earthquake“ ebenfalls die Spitzenposition erobert.

Das Musikvideo gleicht einem Film, daher belassen die Fans es nicht beim einmaligen Anschauen, stattdessen wollen sie es sich immer wieder ansehen. JISOO hat im letzten Oktober ein weiteres Lied mit dem Titel „Eyes Closed“ veröffentlicht, und das Musikvideo hierzu ist ebenfalls sehr populär. Im Lied hat der Pop-Star ZAYN von One Direction mitgewirkt.

Im neuen Jahr 2026 will JISOO nicht nur als Solosängerin, sondern auch als Blackpink-Mitglied und als Schauspielerin aktiv werden.