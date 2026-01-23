Heute gehen die fünftägigen Neujahrsfeiertage in Südkorea zu Ende. Traditionell besucht man in dieser Zeit seine Heimatstadt und nimmt dafür lange, stressige Anreisen in Kauf. Heutzutage verzichten viele Koreaner darauf und versuchen stattdessen, sich etwa bei einer Tasse Tee zu entspannen.





Anders als in Südkorea ist in Nordkorea nur der Neujahrstag selbst ein gesetzlicher Feiertag. Auch dort isst man am Feiertag Reiskuchensuppe, verbeugt sich tief vor den Älteren und spielt das traditionelle Brettspiel Yutnori. Man könnte sich fragen, ob auch die Nordkoreaner am Feiertag gern eine Tasse Tee genießen. Dazu werfen wir heute einen genaueren Blick auf Tee und Kaffee in Nordkorea mit Professorin Park Min-ju vom Nationalen Institut für Vereinigungserziehung.





Die Koreaner trinken seit vielen Jahrhunderten gern Tee. Laut den „Historischen Aufzeichnungen der Drei Königreiche“ wurde chinesischer Tee im 9. Jahrhundert, im dritten Regierungsjahr von König Heungdeok im Vereinigten Silla, in Korea eingeführt. In Nordkorea wird jedoch erst seit relativ kurzer Zeit Tee angebaut.





In Nordkorea herrschen etwa die Hälfte des Jahres Temperaturen unter dem Gefrierpunkt, insbesondere in den nördlichen Regionen. Das Klima macht den Anbau von Teepflanzen extrem schwierig.





1982 besuchte der damalige nordkoreanische Machthaber Kim Il-sung China und kam dabei auch in die Provinz Shandong. Als er feststellte, dass Shandong auf ähnlichen Breitengraden wie Nordkorea liegt und Tee dort gut gedeiht, begann er sich stark für den Teeanbau in seinem eigenen Land zu interessieren. China schenkte Nordkorea daraufhin mehrere hundert Teepflanzen. Die nordkoreanischen Behörden versuchten zunächst, Tee im Kreis Kosong (고성) in der Provinz Kangwon anzubauen, aber der erste Versuch schlug fehl. Danach verlagerten sie 1988 ihre Bemühungen in den Kreis Kangryong (강령) in der Provinz Hwanghae, der an der südwestlichen Spitze Nordkoreas liegt. Dieses Gebiet hat ein milderes, feuchteres Klima, das für den Teeanbau besser geeignet ist. Doch erst 2008 gelang es, erfolgreich Teeplantagen anzulegen. Seitdem wurden die Teepflanzensorten verbessert und der Anbau ausgeweitet. Nach offiziellen Angaben wird Tee heute auf einer Fläche von etwa 2,97 Millionen Quadratmetern angebaut, mit Millionen von Teepflanzen.





Teepflanzen sind typischerweise immergrüne Laubbäume, die in tropischen oder subtropischen Regionen wachsen. Nordkorea hingegen hat ein ganz anderes Klima.





Nach mehr als 20 Jahren Forschung wurden in Nordkorea schließlich Teepflanzen entwickelt, die auch bei Minustemperaturen gedeihen können. Es wurden Teeplantagen angelegt, darunter Kangryong Unjong und Kumdong (금동) Unjong im Kreis Kangryong in der Provinz Süd-Hwanghae sowie Kosong Unjong im Kreis Kosong in der Provinz Kangwon. Warum hat Nordkorea die Anstrengung auf sich genommen, Teepflanzen für das eigene Klima zu züchten?





In Nordkorea gibt es nicht genug Medikamente. Selbst als das Land noch keine wirtschaftlichen Probleme hatte und die Menschen gut lebten, waren Arzneimittel Mangelware. Ärzte, Krankenschwestern und Apotheker sammelten Heilkräuter, wann immer sie welche am Straßenrand fanden. Das war ganz normal. Deswegen hat Nordkorea die traditionelle koreanische Medizin und die Verwendung von pflanzlichen Heilmitteln gefördert.





Infolgedessen wurden die gesundheitlichen Vorteile von Tee stark betont, sowohl zur Vorbeugung als auch zur Behandlung verschiedener Krankheiten. Nach Angaben der nordkoreanischen Behörden gilt Tee fast als Allheilmittel. Er soll Arteriosklerose lindern, das Schlaganfallrisiko senken, die Herzgesundheit unterstützen, Demenz vorbeugen und sogar krebshemmende Eigenschaften haben. Zu denjenigen, denen der Teekonsum empfohlen wird, gehören auch invalide Soldaten, in Nordkorea als „geehrte Soldaten” bezeichnet, deren Gesundheit sich durch den Teekonsum angeblich verbessert.





In Nordkorea ist Tee mehr als nur ein einfaches Getränk. Im Koreanischen Zentralfernsehen, Nordkoreas wichtigstem Fernsehsender, werden die medizinischen Vorteile von Tee hervorgehoben und die Menschen ermutigt, Tee zu trinken. Die offizielle Zeitung der Arbeiterpartei, Rodong Sinmun, zeigt auf ihrer Titelseite oft Bilder von Familien, die Tee genießen. Diese Werbung betont die weite Verbreitung von gesundem Tee in der Bevölkerung und soll die Fürsorge des obersten Führers für das Volk zeigen. Tatsächlich besitzt Nordkoreas führende Grünteemarke eine starke politische Symbolik.





Nordkorea servierte während des innerkoreanischen Gipfeltreffens in Pjöngjang im September 2018 grünen Tee aus dem Kreis Kangryong als offizielles Getränk. Dieser Tee wird Unjong-Tee genannt. „Unjong“ (은정) bedeutet etwa „gütige Zuneigung“, eine Referenz an die „Zuneigung“ von Staatsgründer Kim Il-sung. Erst 2008, mehr als zehn Jahre nach Kim Il-sungs Tod, gelang der Anbau. Sein Sohn und Nachfolger Kim Jong-il nannte den Tee „Unjong“, um an die Zuneigung seines Vaters zu erinnern. Seitdem ist Unjong-Tee weit verbreitet.





Unter der Führung von Kim Jong-un wird Tee nun aktiv angebaut und zu verschiedenen Getränken verarbeitet.





Seit Kim Jong-un an die Macht gekommen ist, wurde die Fläche der Teeplantagen erweitert. Außerdem wurden Anstrengungen unternommen, um den Boden kontinuierlich mit Nährstoffen zu versorgen, die Teepflanzen durch Bäume rund um die Felder vor kalten Winterwinden zu schützen sowie hochwertigere Düngemittel zu verwenden.





Unter der Marke Unjong-Tee gibt es verschiedene Produkte wie Schwarztee, Grüntee und Oolong-Tee. In Kangryong werden Kangryong-Grüntee und -Schwarztee hergestellt, in Kosong Kosong-Grüntee und -Schwarztee. Die Rohtees werden an die Unjong-Teegetränkefabrik in Pjöngjang geliefert, wo sie unter anderem zu Tieguanyin-Tee und Instant-Teegetränken weiterverarbeitet werden.





Auf der Unjong-Teeplantage in Kangryong wurden rund 100.000 Windschutzbäume gepflanzt, um den Teepflanzen zu helfen, Winter mit Temperaturen von bis zu minus 19 Grad Celsius zu überstehen. Um die Teeproduktion zu steigern, wurden im Jahr 2020 fast 500.000 Quadratmeter neue Teeplantagen angelegt.





Im Bezirk Rangnang in Pjöngjang wurde die Unjong-Teegetränkefabrik gebaut, um den Tee weiter zu verarbeiten und in Flaschen abzufüllen. Die Teegetränkefabrik soll das Leben der Menschen verbessern. Tee bietet zwar viele gesundheitliche Vorteile, wie z.B. die Senkung des Blutzuckerspiegels, hat jedoch den Nachteil, dass seine Zubereitung Zeit erfordert. Um diesen Nachteil auszugleichen, werden dort trinkfertige Tees in Flaschen hergestellt.





Mit der Ausweitung der Teeproduktion sind auch spezialisierte Teehäuser entstanden.





Der Ursprung dieses Trends liegt in der Changjon(창전)-Straße in Pjöngjang, einem Viertel, das für seine vielen, beeindruckenden Hochhauswohnungen bekannt ist. Dort wurde das erste „Unjong-Teehaus“ eröffnet. Es heißt, Kim Jong-un war dort häufig zu Gast. Das Teehaus bietet grünen, schwarzen und anderen Tee an, der allesamt auf den Unjong-Teeplantagen angebaut wird.





Im Unjong-Teehaus kann man auch die richtige Art und Weise der Teezubereitung lernen, wie zum Beispiel die ideale Wassertemperatur. Davon geht eine regelrechte Unjong-Teekultur aus.





Solche Teehäuser verbreiten sich auch in Gegenden wie der Yonggwang(영광)-Straße und der Changgwang(창광)-Straße in Pjöngjang. In letzter Zeit fördern die Unjong-Teehäuser aktiv die Teekultur in Büros und Privathaushalten und ermutigen die Menschen, im Alltag Tee zu trinken.





Seit das Unjong-Teehaus 2012 in der Changjon-Straße eröffnet wurde, entstehen ähnliche Teehäuser allmählich auch in anderen wichtigsten Städten wie Hamhung in der Provinz Süd-Hamgyong. Mitarbeiter des Unjong-Teehauses in der Changjon-Straße besuchen neu eröffnete Teehäuser in Gebieten wie dem Songchon(성천)-Flussgebiet in Hamhung und der Stadt Tanchon (단천), um die Teekultur zu fördern.





Mit der zunehmenden Verbreitung der Teekultur trinken immer mehr Menschen zu Hause und im Büro Tee. Doch nicht nur Tee wird bei Nordkoreanern immer beliebter, sondern auch Kaffee.





In Nordkorea galt Kaffee einst als einer der negativen kulturellen Importe des Kapitalismus. Die Situation begann sich jedoch zu ändern, als südkoreanische Unternehmen in der Industrieregion Kaesong Instant-Mixkaffee an nordkoreanische Arbeiter verteilten. Eine heiße Tasse gezuckerter Kaffee bei kaltem Wetter lieferte Energie und sorgte auch für einen Moment der Entspannung. So wurde der Kaffee aus Kaesong in Nordkorea enorm beliebt. Einige nordkoreanische Arbeiter in Kaesong sammelten den Kaffee-Mix und verkauften ihn zusammen mit Choco Pies auf lokalen Märkten, was zur weiteren Verbreitung des Kaffeekonsums unter den Einheimischen beitrug. Die nordkoreanischen Behörden erkannten diesen Trend und gründeten ein Joint Venture, um Instant-Mixkaffee wie die Marke „Sambok Coffee“ selbst herzustellen und an die eigene Bevölkerung zu verkaufen.





Seit den 2010er Jahren ist es in Pjöngjang und anderen Großstädten Teil der Kultur geworden, Cafés zu besuchen und Kaffee zu trinken, insbesondere bei Menschen mit höherer Kaufkraft. Insgesamt hat der Kaffeekonsum in Nordkorea erheblich zugenommen.





In Nordkorea galt Kaffee einst als Symbol des Kapitalismus. Ab den 1990er Jahren fand er jedoch allmählich Akzeptanz beim damaligen Machthaber Kim Jong-il, der Führungselite und Diplomaten. Seit dem Betrieb der Sonderwirtschaftszone Kaesong in den 2000er Jahren hielten einzeln verpackte Instantkaffeemischungen, die von südkoreanischen Unternehmen bereitgestellt wurden, Einzug in den Alltag der nordkoreanischen Bevölkerung.





Über die privaten Märkte Nordkoreas, bekannt als Jangmadang, importierten wohlhabende Händler Geräte und Rohstoffe aus China, um selbst Instantkaffee herzustellen und zu verkaufen, was auf eine solide Nachfrage hindeutet. Auch der Kaffee nach dem Essen wurde zu einem beliebten Brauch. Diese wachsende Beliebtheit führte zur Eröffnung von Cafés im ganzen Land.





Die nordkoreanischen Behörden haben zahlreiche Cafés eröffnet, um das Image eines zivilisierten, sozialistischen Landes zu vermitteln. Große Restaurants fördern die Vorstellung, dass ein gutes Essen mit einer Tasse Kaffee danach einen kultivierten, sozialistischen Lebensstil repräsentiert.





Im Skigebiet Masikryong gibt es ein 24-Stunden-Café. Cafés finden sich auch an bekannten Orten wie dem Taedong River Seafood Restaurant, dem „Rainbow Boat”, einem Ausflugsboot auf dem Taedong-Fluss, und dem Sunrise Restaurant in der Changjon-Straße sowie in verschiedenen Hotels. Wohlhabende Nordkoreaner verbringen ihre Freizeit mit Schwimmen, einem heißen Bad und einer Tasse Kaffee in einem Hotel, bezahlt mit ausländischer Währung.





In Pjöngjang gibt es ein Café namens „Mirae Reserve“, ganz offenbar eine Imitation des Premium-Cafés „Reserve“ von Starbucks. Diese Cafés verbreiten sich zunehmend, da Nordkorea versucht, eigene Marken zu schaffen und die Café-Kultur zu einer Wirtschaftsbranche zu entwickeln.





Unter der Herrschaft von Kim Jong-un hat die Zahl der Cafés in Nordkorea deutlich zugenommen. Kim Jong-un hebt die Notwendigkeit hervor, „die Lebensbedingungen der Menschen zu verbessern“ und „ein zivilisiertes Land aufzubauen“. Dieser Ansatz steht im engen Zusammenhang mit der wirtschaftlichen Lage Nordkoreas. Zum einen soll damit das Geld der sogenannten „Donju”, die im Jangmadang Reichtümer angehäuft haben, abgeschöpft werden und in den heimischen Markt fließen. Gleichzeitig soll damit die wachsende Nachfrage der einfachen Bevölkerung nach Kaffee gedeckt werden.





In Nordkorea vermitteln westliche Cafés mit großen Glasfassaden, wo man die Leute beim Kaffeetrinken sehen kann, ein starkes Bild. Passanten sehen dies und betrachten die wirtschaftliche Möglichkeit, sich Kaffee leisten zu können, als etwas Erstrebenswertes. Diese Szene veranschaulicht perfekt die Botschaft, die das Regime vermitteln will: dass Nordkorea ein prosperierendes, zivilisiertes und sozialistisches Land ist.





Allerdings kostet eine Tasse Kaffee etwa drei bis vier Dollar – und bis zu acht Dollar für Premium-Varianten –, was für normale Nordkoreaner weitgehend unerschwinglich bleibt. Daher besuchen vor allem hochrangige Eliten aus Pjöngjang, Parteifunktionäre, Devisenverdiener und Ausländer diese Cafés.





Dennoch symbolisieren die Cafés eine Kultur, die für finanziellen Erfolg steht. Viele denken, wenn sie mehr Geld hätten, könnten auch sie sich solchen Luxus leisten. Anstatt Widerstand dagegen hervorzurufen könnte dieses Gefühl sie motivieren, härter zu arbeiten. Für das nordkoreanische Regime hat der Betrieb dieser Cafés mehrere Vorteile.





In Nordkorea haben sich der Anbau und die Produktion von Tee im Laufe der Zeit weiterentwickelt. Während der Amtszeit von Kim Il-sung konzentrierten sich die Bemühungen auf die Züchtung und Erforschung von Tee. Unter Kim Jong-il gelang es Nordkorea, Tee in freier Natur anzubauen. Und in der Ära Kim Jong-un wurde eine Teegetränkefabrik gegründet, um den Teekonsum zu vereinfachen. Auch Kaffee hat im Zuge der sozialen und wirtschaftlichen Veränderungen einen Wandel durchlaufen und sich von einem Symbol des Kapitalismus zu einem beliebten Getränk der breiten Öffentlichkeit entwickelt.





Natürlich sollten wir Nordkorea nicht allein anhand dieser Entwicklungen beurteilen. Die Tatsache, dass dort ebenso wie in Südkorea Tee angebaut und getrunken wird, ist jedoch ein ermutigendes Zeichen dafür, dass solche kulturellen Praktiken möglicherweise positive Veränderungen in der streng abgeschotteten, nordkoreanischen Gesellschaft bewirken können.