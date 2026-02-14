BTS 2025 im Entertainment- und Content-Markt höchst gefragt

ⓒ Big Hit Music

Parrot Analytics, ein Unternehmen, das Contents weltweit analysiert, hat jüngst einen Bericht zum Jahr 2025 veröffentlicht. Demnach war die koreanische Gruppe BTS auf dem globalen Entertainment- und Content-Markt am beliebtesten. Auch Seventeen und ENHYPEN kamen unter die beliebtesten zehn Künstler bzw. Gruppen. Genauer stehen BTS in der Kategorie Künstler des Jahres unter 30 Jahren auf dem Spitzenplatz gefolgt von ENHYPEN gleich auf dem zweiten Platz und Seventeen auf dem achten Platz.

Die Rangliste ergibt sich aus den Reaktionen von Interessierten. Gesammelt und ausgewertet wurden somit Daten, wie oft und aktiv die Interessierten auf die Stars reagierten haben.

Parrot Analytics meinte, dass BTS im Jahr 2025 nur begrenzt aktiv waren. Aber als das Konzert BTS Festa und Soloaktivitäten der Mitglieder erfolgten, reagierten die Fans gleich darauf. Weiter heißt es in dem Bericht, dass jeder Moment von BTS ein Event sei und die Gruppe selbst sich als Kultur etabliert habe.

ENHYPEN haben im letzten Jahr große Konzerte veranstaltet. Sie nahmen auch am Coachella Festival teil. Seventeen kamen mit dem fünften regulären Album auf Platz zwei von Billboard 200 und gingen ebenfalls auf Welttournee.