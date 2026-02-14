KCON Japan 2026 wird im Mai veranstaltet

ⓒ CJ ENM

Die Entertainmentfirma CJ ENM wird vom 8. bis 10. Mai in Japan das diesjährige Musikfestival KCON Japan 2026 veranstalten.

Die Teilnehmer wurden bereits bekannt gegeben: EVNNE, Hearts2Hearts, IS:SUE, izna, KickFlip, KISS OF LIFE, NiziU, p1Harmony und weitere.

Das KCON-Festival wird stets von Stars und Fans gemeinsam genossen. Es unterscheidet sich von herkömmlichen Konzerten, bei denen die Stars auf der Bühne stehen und die Fans ihnen einfach zuschauen. Bei KCON-Konzerten kommunizieren die Fans mit den Stars und es gibt viele Events, bei denen das Publikum mitmachen kann.

Das KCON-Festival fand das erste Mal im Jahr 2012 in den USA statt und dort wurden nicht nur der K-Pop, sondern auch verschiedene Kulturgüter aus Korea vorgestellt.