Erste Konzerte neuer BTS-Tournee werden weltweit in Kinos übertragen

Die ersten Auftritte der K-Pop-Gruppe BTS im Rahmen der kommenden Arirang-Tournee werden live in Kinos auf der ganzen Welt übertragen.

Das teilte die Agentur der Gruppe, BigHit, am vergangenen Freitag (13. Februar) mit.

Demnach wird es Übertragungen der Konzerte im südkoreanischen Goyang am 11. April und in Tokio am 18. April in rund 3.500 Kinos in 75 Ländern geben. In einigen Regionen werden die Konzerte aufgrund der Zeitverschiebung jedoch zeitversetzt gezeigt.

In Südkorea laufen die Übertragungen in den Kinos der Ketten CGV, Lotte Cinema und Megabox. Karten hierfür sind ab dem 25. Februar erhältlich.

BigHit verspricht die größte Welttournee, die es jemals von K-Pop-Interpreten gegeben hat. Insgesamt wird es 82 Konzerte in 34 Städten geben. Die Karten für die 41 Shows in Nordamerika und Europa sind bereits vergriffen, auch das Konzert in Goyang ist ausverkauft.

BTS werden als erste Vertreter des K-Pop in großen Stadien wie Raymond James Stadium in Tampa, Stanford Stadium in Kalifornien, AT&T Stadium in Arlington und Allianz Arena in München auftreten.

Zu den Konzerten in London im Heimstadion des Fußballklubs Tottenham Hotspur am 6. und 7. Juli wird die Rekordbesucherzahl von 120.000 Fans erwartet.

Das Album zur gleichnamigen Tournee "Arirang" kommt am 20. März heraus,