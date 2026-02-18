Zum Menü Zum Inhalt

Cortis schreibt Filmmusik zu neuem Projekt von "K-pop Demon Hunters"-Produzenten

2026-02-18

Unterwegs mit Musik

ⓒ Big Hit Music
Die Boygroup Cortis hat Filmmusik für ein neues Projekt des Produktionsteams von "K-pop Demon Hunters" geschrieben. Das OST-Lied wurde am 13. Februar veröffentlicht.
Cortis (Martin, James, Ju Hoon, Sung Hyun, and Geonho) singen das Lied Mention Me aus dem Animationsfilm "GOAT". Bereits zuvor hatten sie Ausschnitte aus dem Lied, Teile der Choreografie und ein Teaser-Video veröffentlicht und damit die Neugierde geweckt.
Neben Cortis sind auch bekannte Popgrößen wie Jelly Roll, Bryant Barnes und Ayra Starr an der Filmmusik zu "GOAT" beteiligt.
"GOAT" ist ein Sport- und Action-Animationsfilm, an den große Erwartungen gestellt werden. Dahinter stehen die Produzenten von K-pop Demon Hunters, die bei den Golden Globes zwei Auszeichnungen sowie bei den 68. Grammy Awards einen Preis gewannen und die große Hollywood-Produktionsfirma Sony Pictures Animation. Der US-amerikanische Basketballspieler Stephen Curry ist ebenfalls als Produzent beteiligt, was für zusätzliche Erwartungen sorgt.
