Zerobaseone machen zu fünft weiter

Die K-Pop-Boygroup Zerobaseone wird ihre Aktivitäten zu fünft fortsetzen.

Das gab ihre Managementagentur WakeOne am vergangenen Donnerstag (12. Februar) bekannt.

Sung Han-bin, Kim Ji-woong, Seok Matthew, Kim Tae-rae und Park Gun-wook hätten beschlossen, auf der Grundlage tiefen Vertrauens für eine weitere Saison als Zerobaseone weiterzumachen, hieß es in einer Erklärung der Agentur.

Vier Mitglieder, und zwar Zhang Hao, Ricky, Kim Gyu-vin und Han Yu-jin, hätten ihre Projekt-Verträge beendet und würden sich auf individuelle Aktivitäten vorbereiten.

Das Unternehmen wolle sie auf ihrem künftigen Weg unterstützen und bitte die Fans, sie weiterhin zu ermutigen, hieß es weiter.

Zerobaseone war im Rahmen der Castingshow "Boys Planet" gegründet worden und debütierte im Juli 2023 als Projektgruppe.

Von Anfang an war geplant, dass die Projektgruppe zweieinhalb Jahre bestehen würde. Sie hätte ihre Aktivitäten damit im Januar 2026 einstellen sollen. Jedoch einigten sich alle neun Mitglieder im Dezember darauf, zwei Monate weiterzumachen und im Februar noch ein Album zu veröffentlichen sowie im März ein Konzert in Seoul zu geben.

Nun wurde eine weitere Verlängerung der Aktivitäten beschlossen, wenn auch nur zu fünft.