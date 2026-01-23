Koreanische Wintersnacks und die Volkssängerin Kim Gwang-suk

Wir alle kennen den amerikanischen Hotdog. Aber wissen Sie, was Koreaner unter einem Hotdog verstehen? Hier wird die Wurst auf einen Stock gespießt und dann in Brotteig ausgebacken. Manchmal wird statt einer Wurst auch Mozzarella oder Reiskuchen verwendet. Klassisch wird der Hotdog dann in Zucker gewälzt und mit Ketchup gegessen. Offensichtlich ist der koreanische Hotdog inzwischen auch in Amerika als Streetfood beliebt. Und auch die koreanischen gerösteten Süßkartoffeln sind in Amerika wohl zunehmend als ein gesunder, günstiger und leckerer Snack beliebt. Die Leute stehen Berichten zufolge in New York Schlange und essen sie auch in verschiedenen Varianten, unter anderem mit Kimchi. Ein weiterer beliebter Wintersnack in Korea sind geröstete Kastanien, Gunbam군밤 genannt. Bei vielen Koreanern lösen diese Kastanien nostalgische Erinnerungen daran aus, wie ihre Väter ihnen früher an kalten Tagen eine Papiertüte mit Gunbam nach Hause mitbrachten. Vielleicht werden eines Tages auch Menschen in anderen Ländern diese Erinnerungen teilen.





Diese Woche stellen wir Ihnen die Volkssängerin Kim Gwang-suk김광숙 vor, die als Praktizierende der Seodo서도-Volkslieder anerkannt ist. Damit sind Volkslieder aus den Provinzen Pyeongan-do평안도 und Hwanghae-do황해도 im heutigen Nordkorea gemeint. Seit den 1950ern verwenden Volkssänger in Nordkorea eine einzigartige Gesangstechnik namens „Juche주체“, die traditionelle und westliche Methoden kombiniert. Diese Gesangstechnik ist in Nordkorea so weit verbreitet, dass selbst in den Provinzen Pyeongan-do und Hwanghae-do selbst die klassischen Seodo-Volkslieder in Vergessenheit geraten sind. Die Lieder werden nur noch von Sängerinnen und Sängern aus der Region bewahrt, die während des Koreakrieges in den Süden flohen.





Kim Gwang-suks Eltern stammten aus Hwanghae-do und kamen während des Krieges in den Süden. Sie wurde 1952 in Seoul geboren. Sie besuchte die Nationale Oberschule für Traditionelle Künste und lernte dort Seodo-Volksmusik unter der Meistersängerin Oh Bok-nyeo오복녀. 1990 reiste sie mit ihrer Mentorin nach Pjöngjang und trat dort bei einem Konzert mit süd- und nordkoreanischen Künstlern auf. Sie sang dort die traditionellen Seodo-Volkslieder für die Bürger von Pjöngjang, die diese alten Volkslieder kaum noch kannten.





Kim Gwang-suk gilt als Meistersängerin, aber sie hat nie aufgehört, dazuzulernen. Als Mitglied des National Gugak Center studierte sie Gyeonggi-Volkslieder unter Kim Ok-shim김옥심. Mit weit über 40 schrieb sie sich an der ChungAng University ein und studierte dort traditionelle Musik, mit Kommilitonen, die Jahrzehnte jünger waren als sie. Sie machte dort sogar noch ihren Doktor in traditioneller Musik. Nach all ihren Studien wurde sie 2001 schließlich als Praktizierende der Seodo-Volkslieder anerkannt, die ein immaterielles Kulturerbe Koreas sind.





König Sejong세종 erschuf das koreanische Alphabet Hangeul im Jahr 1443 und veröffentlichte 1448 „Die Haerye해례-Ausgabe des Hunminjeongeum훈민정음“. Das Buch erläutert die Beweggründe für die Erfindung von Hangeul und beschreibt, wie die Buchstaben zu lesen sind. Vor der Veröffentlichung der Haerye-Ausgabe schrieb König Sejong persönlich ein Gedicht in Hangeul. Das Gedicht heißt „Yongbieocheonga용비어천가“ und beschreibt die Gründung von Joseon. Die meisten Koreaner kennen vor allem ein bekanntes Zitat aus dem Gedicht, das wie folgt lautet:





Ein Baum mit tiefen Wurzeln schwankt nicht im Wind. Seine Blüten sind daher wunderschön und seine Früchte reichlich.

Wasser aus einer tiefen Quelle versiegt in Zeiten der Dürre nicht. Es erreicht den Fluss and schließlich das Meer.





König Sejong komponierte sogar eine Musik zu diesem Gedicht, die „Yeominrak여민락“ heißt, zu Deutsch „sich mit dem Volk vergnügen“. Heute wird sie nur noch als Instrumentalstück aufgeführt.





