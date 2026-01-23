Zum Menü Zum Inhalt

Kim Won-ho, Experte für deutsche Weine und Geschäftsführer der Weinbar „Grund“

#So fern, so nah l 2026-02-20

So fern, so nah

ⓒ Kim Won-ho
Zu Gast ist diesmal Kim Won-ho, Geschäftsführer von Grund Seongsu. Er beschäftigt sich seit vielen Jahren intensiv mit Deutschland und insbesondere mit deutscher Weinkultur. 

Im Gespräch geht es darum, wie sein Interesse an Deutschland entstanden ist, was deutschen Wein aus seiner Sicht besonders macht und welche Rolle Wein im kulturellen Austausch zwischen Deutschland und Korea spielen kann. Außerdem spricht er über Erfahrungen aus Veranstaltungen mit deutsch-koreanischen Institutionen und darüber, welche Perspektiven er für den zukünftigen kulturellen und kulinarischen Austausch sieht.
