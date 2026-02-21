NMIXX veröffentlicht Lied mit Pabllo Vittar

ⓒ JYP Entertainment

Die koreanische Gruppe NMIXX will am 26. Februar ein neues Lied herausgeben. Am 17. Februar hat sie auf ihren offiziellen SNS-Kanälen verkündet, am 26. mit der Sängerin Pabllo Vittar das Lied „Tik Tik“ herausgeben zu wollen. Es handelt sich damit schon um das zweite Kollabo-Lied mit der bekannten Sängerin aus Brasilien. Das erste gemeinsame Lied „Mexe“ kam im August letzten Jahres heraus. Die lateinamerikanischen Tanzeinlagen zu dem Lied kamen besonders gut an.

Noch bevor das Lied „Tik Tik“ offiziell veröffentlicht wurde, haben die koreanischen Sängerinnen am 16. Februar die Block Party von Pabllo Vittar im Rahmen des Karnevals in San Paolo besucht und dort das Lied vorgetragen. Das Publikum war gleich begeistert, und jetzt freuen sich schon alle auf das Lied.

NMIXX haben also als erste K-Pop-Group am Karneval teilgenommen und mit etwa 2 Millionen Besuchern auf der Straße gemeinsam gesungen und getanzt. Dabei haben die Sängerinnen dann auch weitere Lieder wie „DICE“, „Love Me Like This“, „Dash“ und weitere präsentiert.