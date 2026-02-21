ATEEZ kommen auf Platz drei von US-Billboard 200

ⓒ KQ Entertainment

ATEEZ schwimmen weiterhin auf einer Erfolgswelle.

Am 15. Februar hat das US-amerikanische Musikmagazin Billboard die aktuellen Charts veröffentlicht, und das 13. Minialbum von ATEEZ „Golden Hour: Part. 4“ steht auf dem dritten Platz der Main Charts Billboard 200.

Dieser Erfolg kommt nicht von ungefähr, denn an verschiedenen Zahlen lässt sich gut ablesen, dass die Sänger mit der Zeit immer erfolgreicher wurden. Das neue Album verkaufte sich bereits etwa 200.000 Mal. Damit haben ATEEZ die Verkaufszahl von 179.000 Exemplaren des elften Minialbums, mit dem sie in den Billboard 200 ebenfalls an der Spitze standen, übertroffen. ATEEZ haben es geschafft, ihre letzten sechs Alben unter die Top 3 zu bringen.

Aber nicht nur in den USA, sondern auch in Korea sind die Jungs überaus erfolgreich. Sie haben mit „Adrenaline“ aus dem neuen Werk in vier Musiksendungen den Spitzenplatz erobern können. ATEEZ sind derzeit einfach in!