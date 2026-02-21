Seventeens „Darl+ing“ beliebt

ⓒ PLEDIS Entertainment

Seventeen können nun auf einen weiteren Song mit 200 Millionen Streams bei Spotify verweisen. Laut den Veröffentlichungen der Streamingplattform hat das Lied „Darl+ing“ aus dem vierten regulären Album am 15. Februar die Marke von 250 Millionen Abrufen übertroffen. Das Lied wurde 2022 veröffentlicht und ist das erste auf Englisch gesungene Lied der Gruppe. Das Mitglied Woozi hat an der Komposition mitgewirkt. Im Lied wird eine warmherzige Botschaft übermittelt, dass man nur eins werden kann, wenn alle ihr wirkliches Ich bewahren.

Kurz nach der Herausgabe besetzte das Lied den Spitzenplatz von Worldwide iTunes Song Charts und besonders in Japan wurde das Lied gerne und oft gehört.

Seventeen haben bereits bei Spotify einige Rekorde aufgestellt. Das Lied „Super“ aus dem zehnten Minialbum wurde über 300 Millionen Mal gehört, auch „Love, Money, Fame“ aus dem zwölften Album erreichte bei dem Streaminganbieter über 100 Millionen Abrufe.