HMA 2025 – neuer Meilenstein der K-Pop-Preisverleihungen

Am 15. Februar fanden die Hanteo Music Awards 2025, kurz HMA 2025, in Seoul statt. Etwa 10.000 Besucher waren zu dieser Preisverleihung gekommen.

HMA unterscheidet sich von anderen Preisverleihungen insofern, als es auf der Grundlage von handfesten Daten ein faires Bewertungssystem gibt. Anhand der Hanteo-Charts, die weltweit einmalig die aktuell beliebten Lieder in Echtzeit anzeigen, und weitere Daten wie Albenverkäufe und Abstimmungsresultate der Fans werden die Preisträger ermittelt. Alle Daten sind dabei transparent.

Nicht nur Idolstars kamen zur Preisverleihung, sondern auch Vertreter anderer Musikgenres wie Trot, Bandmusik, Rap usw. Die Veranstaltung war ein richtiges Musikfestival und ging für Stars und Fans reibungslos über die Bühne.

Die Preisträger waren Stray Kids, ENHYPEN, ATEEZ, G-Dragon, NCT Wish, BOYNEXTDOOR, PLAVE, Lee Chanwon, Seventeen und aespa. Die Newcomer-Preise gingen an Hearts2Hearts und Cortis. Den Albumpreis erhielten Stray Kids, den Liedpreis G-Dragon, den Künstler-Preis ATEEZ und den Performance-Preis ENHYPEN.