K-Pop in Mailand und Cortina

ⓒ Korean Sport & Olympic Committee

Auch bei den olympischen Winterspielen in Mailand und Cortina können Besucher und Sportler K-Pop erleben.

Auf den ersten Blick fesseln die tollen Tanzbewegungen zu den K-Pop-Songs. Auch wer den Liedtext nicht versteht, schaut gerne zu und versucht dann selbst mitzutanzen.

Dies konnte man in Mailand und Cortina bei den olympischen Winterspielen gut sehen. Viele Besucher kamen zum Korea-Haus, um dort am K-Pop-Tanzprogramm teilzunehmen. Jung und Alt lernten Tanzschritte zu K-Pop-Songs. Wer die Schritte gut meisterte, konnte sich einen Stand weiter wie ein K-Pop-Idol schminken. Und schließlich konnten Besucher auch koreanische Speisen probieren.

Experten meinen, dass K-Pop nicht nur Musik und Tanz ist, sondern die koreanische Kultur insgesamt repräsentiert. Durch K-Pop kann man auch andere Bereiche der koreanischen Kultur kennenlernen und auf diese Weise mehr Interesse an Korea bekommen.