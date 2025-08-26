Penyanyi Legendaris Kim Gun-mo Kembali ke Dunia Musik Setelah Enam Tahun

ⓒ YONHAP News

Penyanyi legendaris, Kim Gunmo, akan kembali ke dunia musik setelah enam tahun, dan mengadakan konser keliling Korea mulai bulan September mendatang.

Produser konser, iStar Media Company, mengumumkan pada tanggal 26 Agustus bahwa Kim Gun-mo akan menggelar konser “KIM GUN MO,” yang akan singgah di berbagai kota seperti Daegu, Daejeon dan Seoul, dimulai dengan konser di KBS Hall Busan pada tanggal 27 September.

Pada tahun 2019, Kim Gun-mo terkait skandal pelecehan seksual, namun pihak kejaksaan membatalkan tuntutan terhadapnya pada tahun 2022.

Kim Gun-mo debut di tahun 1992 dengan album “Sleepless on a Rainy Night.” Di tahun 1995, album ketiganya, “Wrongful Meeting,” terjual lebih dari 3,3 juta keping dan memegang Rekor Guiness untuk penjualan album terbanyak di Korea selama 24 tahun.