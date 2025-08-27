Jimin BTS Kembali Digosipkan Pacaran dengan Aktris Song Da-eun

ⓒ Big Hit Music

Member BTS, Jimin, kembali digosipkan berpacaran dengan aktris Song Da-eun.

Menurut informasi dari industri musik pada tanggal 27 Agustus, Song Da-eun mengunggah sebuah video di akun media sosial TikTok yang menunjukkan Jimin sedang berada di dalam lift apartemen kediamannya.

Video tersebut kini telah dihapus dari akun TikTok Song Da-eun, namun telah tersebar di berbagai media sosial dan kembali memicu gosip keduanya memiliki hubungan spesial. Sebelumnya, di tahun 2022, Jimin dan Song Da-eun juga pernah digosipkan berpacaran.

Jimin debut sebagai anggota boygrup BTS di tahun 2013 dan debut sebagai artis solo di tahun 2023 melalui album, “FACE.” Sementara Song Da-eun pertama kali dikenal melalui program realitas “Heart Signal 2” di tahun 2018 dan membintangi sejumlah drama, termasuk drama KBS “Once Again” (2020).

Hingga saat ini agensi dari kedua pihak masih belum memberikan pernyataan.