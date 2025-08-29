Stray Kids “KARMA,” Album K-Pop Terlaris 2025 Sejauh Ini

ⓒ JYP Entertainment

Album studio keempat Stray Kids, “KARMA,” terjual lebih dari 3 juta keping, menjadikannya album K-Pop terlaris di tahun 2025 sejauh ini.

Menurut agensi Stray Kids, JYP Entertainment pada tanggal 29 Agustus, jumlah penjualan album “KARMA” telah mencapai 3,03 juta keping album sejak dirilis pada tanggal 22 Agustus lalu.

“KARMA” juga adalah satu-satunya album K-Pop yang berhasil menembus penjualan 3 juta keping di tahun 2025 sejauh ini.

Hari ini pada pukul 13.00 KST Stray Kids merilis single digital “CEREMONY” versi “Celebrate Remixes.”