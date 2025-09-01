ZEROBASEONE Rilis Album Studio Pertama Mereka, “NEVER SAY NEVER”

ⓒ WAKEONE

Boygrup ZEROBASEONE merilis album studio “NEVER SAY NEVER” pada hari ini, 1 September 2025.

“NEVER SAY NEVER” merupakan album studio pertama boygrup lulusan program kompetisi “Boys Planet” ini sejak debut di tahun 2023 lalu. Album ini berisi total 10 lagu, termasuk single utama “ICONIK.”

ZEROBASEONE dijadwalkan untuk menggelar tur keliling Asia, yang dimulai di kota Seoul bulan Oktober dan berlanjut ke negara Thailand, Jepang, hingga Hong Kong hingga akhir tahun ini.

Kontrak eksklusif ZEROBASEONE akan berakhir pada bulan Januari 2026, namun masih belum dipastikan apakah kesembilan membernya akan memperpanjang kontrak tersebut.