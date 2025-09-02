TREASURE Duduki No.1 iTunes 13 Negara dengan Album Mini “LOVE PULSE”

ⓒ YG Entertainment

Boygrup TREASURE menduduki posisi pertama tangga album iTunes di 13 negara melalui album mini terbaru mereka, “LOVE PULSE,” yang dirilis pada hari Senin, 1 September kemarin.

Menurut agensi mereka, YG Entertainment, selain menduduki peringkat satu di iTunes negara-negara Asia, album mini ketiga TREASURE tersebut juga meraih peringkat tinggi di Amerika Serikat dan Inggris.

“LOVE PULSE” juga menduduki puncak tangga musik Jepang, AWA dan posisi kedua Rakuten Music.

Pemesanan awal album ini juga menembus angka satu juga keping, menjadikan TREASURE “million seller” untuk kedua kalinya setelah album kedua, “Reboot.”

TREASURE akan menggelar rangkaian konser “PULSE ON” yang akan dimulai di KSPO Dome, Olympic Park, Seoul pada tanggal 10 hingga 12 Oktober mendatang.