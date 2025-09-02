Kang Dong-won dan Jun Ji-hyun Beradu Akting untuk Pertama Kalinya dalam Seri Disney+ “Polaris”

ⓒ Disney plus

Aktor dan aktris papan atas Korea, Kang Dong-won dan Jun Ji-hyun, akan beradu akting untuk pertama kalinya dalam seri baru dari layanan OTT Disney+, “Polaris.”

“Polaris” menceritakan tentang seorang duta PBB Moon Joo (diperankan oleh Jun Ji-hyun) yang mengetahui kebenaran tentang upaya pembunuhan seorang calon presiden. Ia didampingi oleh agen spesial Sanho (diperankan oleh Kang Dong-won) yang bertugas untuk menjaga keselamatannya.

Seri ini digarap oleh sutradara “Vincenzo,” “Little Women” dan “Queen of Tears,” Kim Hee-won, yang bekerja sama dengan sutradara “The Roundup: Punishment” dan “Badland Hunters,” Heo Myung-hae.

Terdiri dari total sembilan episode, “Polaris” akan dirilis di layanan OTT Disney+ pada tanggal 10 September mendatang.