DAY6 Rayakan Ultah Debut ke-10 dengan Album Studio “The DECADE”

Band DAY6 merilis album studio terbaru mereka, “The DECADE,” dalam rangka merayakan ulang tahun debut yang ke-10.

Melalui agensi mereka, JYP Entertainment, DAY6 mengungkapkan, “Kami bersyukur masih dapat menciptakan musik di ulang tahun debut ke-10 kami.” DAY6 berharap “The DECADE” menjadi album yang dapat diingat dan dikenang untuk waktu yang lama sebagai album yang spesial.

Album “The DECADE,” yang berisi total 10 lagu, termasuk dua single utama “Dream Bus” dan “Inside Out” tersebut merupakan album studio keempat DAY6, yang dirilis enam tahun setelah album studio “The Book of Us: Entropy” pada tahun 2019.

Menurut DAY6, “Dream Bus” adalah lagu yang melambangkan impian dan harapan, sementara “Inside Out” menunjukkan warna-warni musik DAY6.

“The DECADE” dirilis hari ini, 5 September 2025 pukul 18.00 KST.