Gwansan Yungma / Cheongseonggok / Tujeonpuri

Gwansan Yungma

Sekarang puisi dan lagu sering dipandang sebagai dua bidang seni yang berbeda. Puisi dianggap bagian dari sastra, sedangkan lagu masuk dalam ranah musik. Akan tetapi, di masa lampau orang memiliki pandangan lain. Bagi mereka, puisi adalah ungkapan hati melalui kata-kata, sedangkan lagu merupakan rangkaian kata panjang yang memiliki irama. Sebuah puisi dianggap benar-benar sempurna bila dinyayikan. Tradisi melagukan puisi ini dikenal dengan sebutan sichang.

Salah satu contoh yang terkenal adalah karya seorang cendekiawan bernama Shin Gwangsu abad ke-18. Saat mengikuti ujian kenegaraan, ia menulis sebuah puisi berjudul Gwansan Yungma. Keindahan puisinya begitu memikat hingga sering dinyanyikan oleh para wanita penghibur di Pyongyang dan tetap digemari pencinta musik tradisional Korea hingga kini. Liriknya menyajikan gambaran alam dan perasaan yang mendalam: kesunyian sungai musim gugur, tiupan angin barat, mekarnya bunga plum, dan tekad penyair yang hendak menapaki hidupnya mengikuti jejak camar putih di kejauhan.





Cheongseonggok

Kim Gyeseon merupakan seorang pemain seruling daegeum yang pernah berkarya di Jangakwon, lembaga musik istana pada masa Kerajaan Joseon. Di masa penjajahan Jepang, ia juga aktif bermusik di Iwagjik Aakbu, lembaga pelestari musik istana saat itu. Karena sangat piawai, saat itu sampai ada ungkapan bahwa sebelum dan sesudah Kim Gyeseon, tak ada yang sehebat dia. Selain daegeum, Kim juga menguasai seruling tradisional lain, seperti saenghwang dan danso. Ia juga mahir memainkan alat musik Barat, seperti flute, oboe, dan klarinet.

Kim Gyeseon dikenal sebagai sosok yang rendah hati. Dalam sebuah catatan, ia menegaskan bahwa kemampuannya bukanlah bakat bawaan lahir, melainkan hasil latihan yang tak kenal lelah dan puluhan kali lebih banyak dari orang lain. Ia menekankan pentingnya kerja keras, bukan sekadar mengandalkan bakat agar seniman muda tidak mudah menyerah. Cheongseonggok adalah salah satu lagu ciptaan Kim yang sekarang pun masih sering dinyanyikan oleh para seniman tradisional Korea.





Tujeonpuri

Permainan kartu tradisional memiliki tempat penting dalam budaya Korea. Salah satu yang paling dikenal adalah hwatu, kartu bergambar bunga yang populer dimainkan untuk hiburan. Kini banyak orang tua di Korea bermain hwatu bukan hanya untuk bersenang-senang, tetapi juga sebagai cara melatih daya ingat dan mencegah kepikunan. Sebelum hwatu dikenal, masyarakat Korea pada masa Kerajaan Joseon telah bermain permainan tujeon yang dianggap sebagai cikal bakal permainan hwatu. Satu set tujeon terdiri atas 40 hingga 80 lembar kertas tebal berbentuk memanjang dengan angka-angka tertulis di atasnya. Permainan ini mirip dengan hwatu, tetapi pada masa lampau tujeon kerap dikaitkan dengan perjudian.

Selain tujeon, di Korea juga ada permainan tradisional bernama golpae yang menyerupai mahjong. Kepingan golpae biasanya dibuat dari bambu atau tulang hewan dan dipercaya memiliki kaitan dengan rasi bintang di langit. Karena keunikan itu, permainan ini tidak hanya dimainkan untuk hiburan, tetapi juga sering digunakan sebagai meramal nasib seseorang. Kedua permainan ini memperlihatkan bagaimana tradisi permainan rakyat Korea tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga terkait erat dengan kehidupan sosial dan kepercayaan masyarakat pada masanya.