ROSÉ Menangkan Penghargaan MTV VMA 2025 untuk “Lagu Tahun Ini”

2025-09-08

KPOP Banget

ⓒ THE BLACK LABEL
Member BLACKPINK, ROSÉ, berhasil memenangkan penghargaan “Lagu Tahun Ini” dalam 2025 MTV Video Music Awards, yang digelar pada hari Minggu, 7 September, di UBS Arena, kota New York, Amerika Serikat.
Pada ajang penghargaan musik bergengsi tersebut, ROSÉ memenangkan penghargaan “Lagu Tahun Ini” untuk duetnya bersama Bruno Mars, “APT.” Kemenangan ROSÉ merupakan pertama kalinya bagi artis K-Pop dalam kategori ini.  
Dalam pidatonya, ROSÉ mengucapkan terima kasih kepada produser Teddy dan anggota BLACKPINK. 
Rekan member BLACKPINK, Lisa, juga memenangkan penghargaan untuk “K-Pop Terbaik” untuk kolaborasinya bersama Reya dan Doja Cat dalam lagu “Born Again.”
BLACKPINK juga memenangkan penghargaan dalam kategori “Grup Terbaik” untuk kedua kalinya. Sebelumnya, BLACKPINK memenangkan penghargaan yang sama di tahun 2023.
