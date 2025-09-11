NewJeans dan ADOR Kembali Gagal Mencapai Kesepakatan di Mediasi Kedua

ⓒ ADOR

Girlgrup NewJeans dan ADOR kembali gagal mencapai kesepakatan dalam proses mediasi yang digelar hari ini, 11 September, di Pengadilan Distrik Jonggu, Seoul.

Proses mediasi kedua antara NewJeans dan ADOR digelar mulai pukul 13.30 KST dan berlangsung selama 20 menit.

Sebelumnya, pengadilan mengabulkan permintaan ADOR agar NewJeans menghentikan aktivitas independen sementara validasi kontrak eksklusif antara kedua pihak masih dipertanyakan.

ADOR berargumen bahwa kontrak eksklusif dengan NewJeans masih valid, sehingga girlgrup asuhan Min Hee-jin tersebut tidak berhak untuk memutuskannya dengan sepihak.

Sementara itu, NewJeans berargumen bahwa kontak eksklusif antara kedua pihak didasari oleh kepercayaan. Saat HYBE mengganti manajemen ADOR, yang berujung pada keluarnya Min Hee-jin, kepercayaan itu hilang, sehingga kontrak eksklusif tidak lagi valid.

Dengan gagalnya mediasi kedua tersebut, pengadilan akan mengambil keputusan akhir pada tanggal 30 Oktober mendatang.