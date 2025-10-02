Episode 24. Republik Korea Bergabung dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa

Hubungan Spesial Antara PBB dan Republik Korea

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang didirikan pada tahun 1945 untuk mencegah terjadinya perang dan menjaga perdamaian, memiliki hubungan yang spesial dengan Republik Korea. Di tahun 1948, PBB turut mengawasi pemilihan umum pertama di Korea Selatan, dan mengakui Korea Selatan sebagai satu-satunya pemerintahan resmi di Semenanjung Korea. Pada Perang Korea, 25 Juni 1950, PBB menetapkan penyerangan oleh Korea Utara sebagai aksi agresi dan mengirimkan pasukan perdamaian. Setelah perang berakhir, PBB turut memberikan bantuan dana dan pangan saat Korea Selatan kembali berusaha membangun negaranya.





Korea Selatan Beberapa Kali Mengajukan Permohonan untuk Bergabung dengan PBB

Sejak tahun 1949, Korea Selatan beberapa kali mengajukan permohonan untuk bergabung dengan PBB. Namun, upaya tersebut selalu gagal dikarenakan veto oleh Uni Soviet, yang merupakan anggota permanen Dewan Keamanan PBB. Begitu pula dengan Korea Utara, yang ditolak karena dinilai tidak menunjukkan komitmen terhadap Piagam PBB dan kurangnya dukungan internasional. Di tahun 1973, pemerintah Korea Selatan mengumumkan “Deklarasi 23 Juni,” yang menyarankan agar Korea Selatan dan Utara mengajukan permohonan keanggotaan secara serempak. Namun, Korea Utara menolak karena ingin tetap berpegang pada prinsip negara tunggal.





Korea Selatan dan Utara Serempak Menjadi Anggota PBB

Di tahun 1980-an, melalui “Nordpolitik” atau “Diplomasi Utara,” Korea Selatan memperkuat hubungan diplomasi dengan negara-negara komunis di utara sembari terus mengupayakan keanggotaan PBB. Korea Utara kemudian mengubah pendirian dan setuju untuk mengajukan permohonan keanggotaan PBB secara serempak. Akhirnya, di tahun 1991, Korea Selatan dan Utara bersama-sama menjadi anggota PBB. Dengan diakuinya Korea Selatan dan Utara sebagai dua negara terpisah, isu Semenanjung Korea, yang semula dianggap sebagai isu domestik, diangkat menjadi isu internasional.





Pengibaran Bendera Korea Selatan dan Utara di Markas PBB, New York

ⓒ National Archives of Korea

Pidato Sidang Umum PBB oleh Presiden Korea Selatan Roh Tae-woo

ⓒ KBS

Berkembangnya Peran Korea Selatan di PBB Setelah bergabung dengan PBB, Korea aktif di berbagai kegiatan diplomatik internasional, termasuk pengirimkan pasukan perdamaian dan menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Di tahun 2006, Menteri Luar Negeri Korea, Ban Ki-moon ditunjuk sebagai Sekretaris Jenderal PBB pertama dari Korea, yang mengangkat status diplomatik Korea. Baru-baru ini, pengaruh budaya Korea Selatan juga menarik perhatian global, dan artis asal Korea seperti BTS berkesempatan untuk menyampaikan pidato di Sidang Umum PBB untuk kaum muda di seluruh dunia. Korea Selatan, yang dulu pernah menjadi negara penerima bantuan dari PBB, kini memegang peran aktif sebagai anggota komunitas internasional yang bertanggung jawab.





Sekjen PBB asal Korea Pertama, Ban Ki-moon

(kanan) Ban Ki-moon bersama mantan Sekjen PBB Kofi Annan

ⓒ KBS

Pidato BTS di Sidang Umum PBB

ⓒ KBS