Sujecheon / Sangryeongsan / Sasiraengi

Sujecheon

Dalam seni tradisional Korea terdapat sebuah konsep keindahan yang unik, yaitu yeobaekui mi (여백의 미) atau keindahan ruang kosong. Konsep ini menekankan bahwa keindahan tidak hanya terletak pada apa yang terlihat, tetapi juga pada apa yang sengaja dibiarkan kosong. Dalam lukisan klasik ruang kosong bukan hanya dianggap sebagai kekurangan, tetapi justru memberi keseimbangan dan makna lebih dalam. Hal yang sama juga tercermin dalam penataan taman di Korea. Hiasan tidak dibuat berlebihan, melainkan dibiarkan alami agar tercipta keharmonisan antara manusia dan alam.

Keindahan ruang kosong ini juga hadir dalam musik tradisional Korea, terutama dalam alunan musik istana berjudul Sujecheon (수제천). Melodinya terdengar megah saat seruling piri berhenti sejenak, lalu mengalun kembali bersama tiupan seruling haegeum dan daegeum. Di sela-selanya, tabuhan kendang janggu dan buk mengingatkan pendengarnya akan waktu yang mengalir perlahan. Kehadiran jeda dan ruang dalam musik inilah yang membuat Sujecheon tidak hanya disebut sebagai sebuah karya seni, tetapi juga doa yang agung. Karena itulah, Sujecheon dianggap sebagai salah satu musik istana paling otentik dari Timur.





Sangryeongsan

Pada tahun 1943 Kim Seongjin yang masih berusia muda mulai dikenal publik karena meneruskan program siaran gurunya, Kim Gyeseon. Sepanjang hidupnya, ia hanya mengabdikan diri pada musik jeongak, musik istana dan musik kalangan bangsawan, tanpa pernah berpindah ke musik rakyat atau minsogak sebagaimana kebanyakan musisi pada zamannya. Kim memulai kariernya di lembaga yang khusus melestarikan musik istana Iwanjik Aakbu (이왕직아악부). Hingga akhir hayatnya, ia tetap setia memainkan jeongak, terutama seruling daegeum. Konsistensi itu membuatnya tercatat sebagai orang pertama yang diakui sebagai pemegang Warisan Budaya Tak Benda Korea untuk seni daegeum jeongak.

Seorang penulis bernama Yu Ikseo pernah menggambarkan sosok Kim Seongjin layaknya pohon pinus tua di tebing yang melawan angin kencang. Dari cara ia berdiri, bahu kirinya terangkat seperti bubungan atap kuil sementara bahu kanannya miring ke bawah seperti sudut paviliun, hingga langkahnya yang goyah, semua mengingatkan pada pinus yang bertahan di tebing curam. Gambaran itu makin nyata ketika ia meniup daegeum, posisinya benar-benar menyerupai pohon tua yang anggun dan penuh keteguhan. Tak heran bila orang-orang menemukan kedamaian dalam alunan serulingnya, sama seperti keteduhan yang diberikan pinus di tengah alam.





Sasiraengi

Dahulu di Korea terdapat beragam permainan tradisional yang kini jarang dikenal orang. Salah satunya adalah tujeon, permainan menggunakan lembaran kertas panjang bernomor yang dibagikan kepada para pemain untuk dicocokkan dengan angkanya. Ada pula golpae, permainan yang bentuknya mirip mahjong, menggunakan kartu persegi dari gading atau tulang hewan dengan lubang-lubang kecil dan besar sebagai lambang angka. Kedua permainan ini tidak hanya menguji keberuntungan, tetapi juga membawa suasana persaingan yang hangat di antara para pemainnya.

Selain itu, ada permainan unik bernama sasiraengi yang dimainkan dengan koin tembaga kuno yang disebut yeopjeon. Dalam satu set yeopjeon terdapat 24 koin bernomor dan jalannya permainan itu diiringi nyanyian lantang dari pemain yang memberi petunjuk angka. Riuhnya nyanyian dan tawa para pemain menjadikan suasana permainan begitu meriah. Sayangnya, karena dahulu sasiraengi hanya populer di lokasi tambang atau penebangan kayu, permainan ini tidak menyebar luas dan kini hampir dilupakan.