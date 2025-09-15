Woozi SEVENTEEN Memulai Wajib Militer Hari Ini

ⓒ PLEDIS Entertainment

Member boygrup SEVENTEEN, Woozi, memulai wajib militernya hari ini, Senin, 15 September 2025.

Menurut agensinya, Pledis Entertainment, Woozi, akan memulai pelatihan dasar sebagai pasukan angkatan darat untuk bagian pertahanan.

Sehari sebelumnya, Woozi tampak menghadiri konser SEVENTEEN di kota Seoul. Ia hadir sebagai penonton untuk mendukung grupnya. Tiga rekan member SEVENTEEN lainnya, yaitu Jeonghan dan Wonwoo yang sedang menjalani wajib militernya, serta Hoshi, yang akan memulai wajib militernya sehari setelah Woozi, pada tanggal 16 September, juga hadir bersama Woozi.

“Ini adalah pertama kalinya saya melihat para member SEVENTEEN dan CARAT (nama fandom SEVENTEEN) menikmati musik yang saya ciptakan dari luar panggung,” ungkap Woozi.

Woozi merupakan member ketiga SEVENTEEN yang melaksanakan wajib militer. Jeonghan memulai wajib militernya pada bulan September 2024, sementara Wonwoo memulai wajib militer di bulan April lalu.