Pergi ke Menu Pergi ke Halaman Utama

Cari

Korean
Cari

Bahasa Indonesia

About KBS Go to KBS
Go Top

Park Bo-gum Ditunjuk Sebagai Duta Kehormatan Bandara Internasional Incheon

2025-09-16

KPOP Banget

ⓒ THE BLACK LABEL
Aktor Park Bo-gum ditunjuk sebagai duta kehormatan baru Bandara Internasional Incheon, Korea. 
Korporasi Bandara Internasional Incheon mengumumkan pada tanggal 16 September, bahwa pihaknya menetapkan Park Bo-gum sebagai duta kehormatan, yang akan turut berpartisipasi dalam mempromosikan bandara tersebut.
Belum lama ini, popularitas Park Bo-gum meningkat di skala internasional berkat perannya dalam drama Netflix “When Life Gives You Tangerine” dan drama JTBC “Good Boy.”
Park Bo-gum akan menjadi duta kehormatan Bandara Incheon selama tiga tahun. 
List

Pilihan Editor

Close

Situs kami menggunakan cookie dan teknologi lainnya untuk memberikan Anda layanan yang lebih baik. Dengan terus menggunakan situs ini, Anda menyetujui penggunaan teknologi ini dan kebijakan kami. Detail >