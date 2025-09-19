Pergi ke Menu Pergi ke Halaman Utama

Cari

Korean
Cari

Bahasa Indonesia

About KBS Go to KBS
Go Top

WOODZ Akan Merilis Single Pertamanya Usai Wamil

2025-09-19

KPOP Banget

ⓒ EDAM Entertainment
Penyanyi solo dan mantan member X1, WOODZ, akan merilis album digital single “I’ll Never Love Again,” album pertamanya setelah menyelesaikan wajib militer bulan Januari lalu.
Album digital single “I’ll Never Love Again” berisi dua lagu, termasuk single dengan nama yang sama, dan satu lagi lagu berjudul “Smashing Concrete.” 
WOODZ debut di tahun 2014 sebagai member grup Uniq dan namanya mulai dikenal melalui beberapa program kompetisi musik seperti “Show Me the Money 5” dan “Produce X 101.”
Tahun lalu, saat WOODZ menjalani wajib militer, penampilannya dalam “Immortal Songs 2” membawakan lagu “Drowning” mengenakan seragam militer. 
“I’ll Never Love Again” akan dirilis pada tanggal 24 September 2025.
List

Pilihan Editor

Close

Situs kami menggunakan cookie dan teknologi lainnya untuk memberikan Anda layanan yang lebih baik. Dengan terus menggunakan situs ini, Anda menyetujui penggunaan teknologi ini dan kebijakan kami. Detail >