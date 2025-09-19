WOODZ Akan Merilis Single Pertamanya Usai Wamil

ⓒ EDAM Entertainment

Penyanyi solo dan mantan member X1, WOODZ, akan merilis album digital single “I’ll Never Love Again,” album pertamanya setelah menyelesaikan wajib militer bulan Januari lalu.

Album digital single “I’ll Never Love Again” berisi dua lagu, termasuk single dengan nama yang sama, dan satu lagi lagu berjudul “Smashing Concrete.”

WOODZ debut di tahun 2014 sebagai member grup Uniq dan namanya mulai dikenal melalui beberapa program kompetisi musik seperti “Show Me the Money 5” dan “Produce X 101.”

Tahun lalu, saat WOODZ menjalani wajib militer, penampilannya dalam “Immortal Songs 2” membawakan lagu “Drowning” mengenakan seragam militer.

“I’ll Never Love Again” akan dirilis pada tanggal 24 September 2025.